ATO, Üretim ve İstihdam İçin Destek Çağrısında Bulundu

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yılın üçüncü çeyrek büyüme verilerine ilişkin, "Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 2,1 büyürken bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 daraldığını belirten Baran, "Enflasyonla mücadele sürecinde reelde hissettiğimiz, büyüme rakamlarıyla teyit edildi. Bu tablonun geçici bir durum olması için üretime, ticarete, ihracata ve istihdama devam etme azmimizi geriye düşürmememiz gerekiyor. Durmak yok, yola devam." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin yükseliş sürecinin yüksek enflasyon nedeniyle kesintiye uğradığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Küresel düzeyde gelişmiş ülkeler açısından da sıkıntılar yaşandığına tanık oluyoruz. Gerçeği olabildiğince net bir biçimde önümüze koyup, bu tabloyu yeniden ilerleme yönüne nasıl çevireceğimize bakmamız gerekiyor. Üretimi ve istihdamı destekleyecek tedbirlere ağırlık verilmeli, bazı sektörlere yönelik destekler hayata geçirilmelidir."

"Reel sektörün finansman açısından desteklenmesi gerekiyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da üretim ve ihracat odaklı sektörlere yönelik atılabilecek adımlara dikkati çekti. Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından mutlaka desteklenmesi gerekmektedir. Bu süreçte, başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin acil beklentisi, uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınmasıdır. Özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlere yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı için düşük faizli bir kredilendirme politikası, sıkılaştırıcı politikanın büyüme üzerindeki olumsuz geçişini yumuşatabilecektir."