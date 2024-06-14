ATO Yönetim Kurulu, Yenimahalle'deki Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Yönetim Kurulu, Yenimahalle'deki Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyeleri, Yenimahalle ilçesindeki ortaokullarda eğitim gören 7 ve 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. ATO Başkanı Gürsel Baran, nitelikli iş gücünün yetişmesi için mesleki eğitimin önemine dikkat çekti ve sektör temsilcilerinin rolünün büyük önem taşıdığını vurguladı.

14.06.2024 12:09
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyeleri, Yenimahalle ilçesindeki ortaokullarda eğitim gören 7 ve 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini anlattılar.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik, ATO Mesleki Eğitim ve Ahilik Özel İhtisas Komisyonu öncülüğünde ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle hayata geçirildi.

Bu kapsamda ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyelerinden oluşan çalışma grubu, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki ortaokullarda eğitim gören 7 ve 8'inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek mesleklerini tanıttılar, tecrübelerini paylaştılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, nitelikli çalışan bulamamanın reel sektörün en önemli sorunlarından olduğunu ifade etti.

Mesleki eğitime yönelik olumsuz algının, nitelikli iş gücünün gelişmesinin önündeki en büyük engeller arasında yer aldığını belirten Baran, bu algının kırılması ve mesleki eğitimin öneminin anlatılmasında sektör temsilcilerinin rolünün önemine dikkati çekti.

Baran, günümüzde en kıymetli sermayenin genç nüfus ve nitelikli iş gücü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nitelikli iş gücünün kaynağı ise mesleki eğitim. Eğitim olmadan nitelikli iş gücünün yetişmeyeceğini, nitelikli iş gücü olmadan da üretimin, ticaretin, ihracatın olamayacağını, kısacası ekonomide çarkların dönmeyeceğini biliyoruz. Reel sektör-mesleki eğitim işbirliğine dinamizm ve süreklilik kazandıracak bir yapı nitelikli iş gücü sorununun aşılması açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizin geleceğine mesleki eğitim almış gençlerimiz damga vuracak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO Yönetim Kurulu, Yenimahalle'deki Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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