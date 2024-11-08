ATP'nin Karı Yüzde 116 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

ATP'nin Karı Yüzde 116 Arttı

ATP\'nin Karı Yüzde 116 Arttı

ATP, 2023 üçüncü çeyrek net karını 337,2 milyon liraya çıkararak yüzde 116 artış sağladı.

08.11.2024 12:18
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ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP) yılın üçüncü çeyreğinde net karı, yüzde 116 artarak 337,2 milyon liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, 2024'ün üçüncü çeyreğine ve ilk 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Dokuz aylık dönemde gelirini 1,42 milyar liraya taşıyan şirket, net karını reel bazda yüzde 116 artırarak, 337,2 milyon lira olarak gerçekleştirdi.

Operasyonel performansıyla brüt karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artıran şirket, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı'nı (FAVÖK) ise yüzde 57 artışla 430,7 milyon liraya ulaştırdı.

Şirket, yılın ilk 9 ayında yaptığı yatırımlar ve elde ettiği proje kazanımlarıyla sektördeki rekabet gücünü artırarak karlılık ve büyüme hedeflerine ulaştı.

Değişimi öngören yenilikçi çözümler sunmaya ve iş süreçlerini optimize eden teknolojilere odaklanan şirket, bu yıl çözüm portföyüne eklediği "GreenX" ve "RobotX" markalarıyla çevresel etkiyi azaltmayı ve işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmayı hedefleyerek endüstriyel sürdürülebilirlik ve robotik çözümler alanında da önemli bir aktör olma yolunda ilerliyor.

Şirket, yılın geri kalan bölümünde yapay zeka, makine öğrenimi, blokzincir ve robotik otomasyon kullanımını artırarak ciro ve karlılığını daha da büyütmeyi ve küresel pazarlardaki faaliyetlerini hızlandırmayı planlıyor.

Açıklamada görüşlerin yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü finansal performans gösterdiklerini belirterek, bu dönemde elde ettikleri finansal sonuçların, yılın ilk 9 ayını başarılı bir şekilde tamamlamalarına katkıda bulunduğunu aktardı.

Küresel pazarlarda yaptıkları yatırımlardan, ileriye dönük yüksek potansiyele sahip sonuçlar aldıklarını kaydeden Cinali, " Güney Afrika, Botsvana, Zambiya ve Azerbaycan, hizmet sağladığımız ülkeler listesine eklendi. Gelirlerimizin yüzde 27'sini uluslararası pazarlar oluştururken, yüzde 61'i döviz cinsinden gerçekleşti. Yerel operasyonlarımızda başarılı bir dönem geçirdik ve müşteri portföyümüzü genişlettik. Tüm faaliyet alanlarımızda çift haneli karlı büyümemizi sürdürdük." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Yazılım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP'nin Karı Yüzde 116 Arttı - Son Dakika

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