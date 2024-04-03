ATSO, 142. yılını gururla kutladı

Ekonomi

ATSO Başkanı Ali Bahar, ATSO'nun 142'nci yılını gururla kutladıklarını belirterek, "Geçmişimizle gurur duyarken, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz. 142 yıllık değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ve meclis üyelerinden oluşan heyet, kuruluşunun 142. yıl dönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, yaptığı açıklamada Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan ATSO'nun 142'nci yaşını gururla kutladıklarını, şehre değer katmak için tüm güçleri ile çalışacaklarını ifade etti. Ramazan ayı nedeniyle kutlama etkinliği yapılmazken, geleneksel hale gelen ATSO Ödül Töreni'nde, üyelerin ve kent protokolünün katılımıyla 142'nci yıl kutlaması da gerçekleşecek.

"Geçmişimizle gurur duyuyor, hedeflerimize yürüyoruz"

ATSO'nun, kentin ticaret hayatının geçmişinin ve geleceğinin güçlü temsilcisi olduğunu vurgulayan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda, "ATSO'nun köklü tarihine ve kurucularımıza bir kez daha şükranlarımızı sunarken, aynı zamanda bu tarihin unutulmaz figürlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Cumhuriyetimizin kurucularını bir kez daha saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların önderliğinde kazanılan değerler, bizlere sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi şekillendirme sorumluluğunu da yüklemiştir. 142 yıllık değerli mirasa sahip çıkmak görevimiz" dedi.

1882 yılında 100 üye ile faaliyete başlayan bir oda olduklarını dile getiren Bahar, "Sayısız ulusal ve uluslararası örgüte de kuruculuk yapan ve Antalya ekonomisinin belkemiği durumunda yaklaşık 65 bin üyeye sahip, dev bir kurum haline geldik. ATSO olarak, kendimizi sürekli gelişim ve ilerleme sürecinin içerisinde görüyoruz. Geçmişimizle gurur duyarken, aynı zamanda geleceğe dair hedeflerimizi belirleyip, bu hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz" diye konuştu.

"142 yıllık bir geçmişin mirasçılarıyız"

Dünya ile yarışılan bir çağda, rekabetin getirdiği zorlukları aşmak için yeniliklere ve gelişime açık olunması gerektiğini ifade eden Başkan Ali Bahar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyoruz ki, sadece övünmekle yetinmek yerine, kendimizi sürekli olarak değerlendirip, daha iyisini yapma gayreti içinde olmalıyız. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda, dev çınarın gölgesinde umutla ve gece gündüz çalışarak hedefimize doğru kararlılıkla ilerleyerek, geleceğe umutla bakıyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü, daha yaşanabilir bir Antalya ve daha rekabetçi bir iş dünyası bırakmak için projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu yolculukta, tüm üyelerimizin ve çalışanlarımızın desteğiyle daha nice başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 142. yılını kutlarken, birlikte nice yıllara ve başarılara hep birlikte ulaşmayı diliyor, tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum."

Törene; ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Meclis Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz, Sayman Üye Murat Totoş, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Pakalın, Hüseyin Sarı, Hatice Öz, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin ve Meclis Üyeleri katıldı. - ANTALYA