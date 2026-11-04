ATSO, Aksu Altıntaş\'taki imar sorunları için hazırladığı raporu Bakan Kurum\'a sundu

ATSO, Aksu Altıntaş Bölgesi'nde yıllardır devam eden imar ve parselasyon sorunlarının çözümü için hazırladığı kapsamlı raporu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sundu. ATSO Başkanı Berkay Bahar, "Önceliğimiz mülkiyet haklarının korunması ve devam eden yatırımların belirsizlik yaşamamasıdır" dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Aksu ilçesi Altıntaş Bölgesi'nde uzun yıllardır devam eden imar ve parselasyon sorunlarının çözümü için girişimlerini sürdürüyor. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Totoş ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep Mavi, bölgedeki sorunlara ilişkin hazırlanan kapsamlı raporu Bakan Murat Kurum'a ileterek çözüm sürecine yönelik destek talebinde bulundu.

Sorunun hukuki ve ekonomik boyutu aktarıldı

Bakan Kurum'a sunulan dosyada, Altıntaş Bölgesi'nde geçmiş yıllardaki imar planı ve parselasyon uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar, bugüne kadar yürütülen hukuki süreçler ve mevcut durum ele alındı. Özellikle parselasyon işleminin iptaline ilişkin yargı kararı sonrasında uygulamanın nasıl yürütüleceğine ilişkin belirsizlikler ile tapu, ruhsat ve inşaat süreçlerinde yaşanan sorunlara dikkat çekildi. Raporda, bölgede bugüne kadar çok sayıda yapı ruhsatı düzenlendiği, bir kısmı tamamlanan yapıların yapı kullanma izin belgesi aldığı, önemli bir bölümünde ise inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bilgisine yer verildi.

Bahar: "Antalya'nın yatırım potansiyeli korunmalı"

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahar, Altıntaş'ın Antalya'nın önemli gelişim ve yatırım bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgede yaşanan sorunların kent ekonomisi açısından da önem taşıdığını söyledi. Başkan Bahar, "Altıntaş'ta binlerce konut ve ticari yatırım bulunuyor, çok sayıda inşaat faaliyeti devam ediyor. Yıllardır süren imar ve parselasyon sorunları, mülk sahiplerinin yanı sıra yatırımcıları ve bölgedeki ekonomik hareketliliği de etkiliyor. Önceliğimiz, hukuki sürecin gereğinin yerine getirilmesiyle birlikte vatandaşlarımızın mülkiyet haklarının korunması ve devam eden yatırımların daha fazla belirsizlik yaşamamasıdır" dedi.

Sorunun çözümünde ilgili kurumlar arasında koordinasyonun önemine işaret eden Başkan Bahar, ATSO olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Antalya'nın yatırım potansiyelini korumak ve iş dünyasının önünü görebilmesini sağlamak zorundayız. Bu sorunun ilgili kurumların iş birliğiyle çözüme kavuşturulması hem bölgedeki yatırımlar hem de Antalya ekonomisi açısından önem taşıyor. ATSO olarak üyelerimizin, yatırımcılarımızın ve bölge halkının beklentilerini dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Başkan Bahar, Bakan Murat Kurum'a konuya gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

Raporda idari ve teknik detaylara yer verildi

ATSO tarafından hazırlanan raporda; yargı kararları doğrultusunda izlenecek idari ve teknik yolun belirlenmesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aksu Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanması, mülkiyet haklarının korunması ve devam eden inşaatlarla yeni ruhsat başvurularının hukuki durumunun netleştirilmesi gerektiği belirtildi.