ATSO ve SGK\'dan İş Birliği Protokolü

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürlüğü arasında "Rehberlik ve İş Birliği Protokolü" imzalanarak, şehrin ekonomik kalkınması, istihdamın artırılması ve üretimin desteklenmesi yolunda önemli bir adım atıldı.

Gerçekleşen protokol imza törenine, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ve ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin katıldı.

"Güçlü Türkiye için istihdam ve üretimi destekliyoruz" mottosuyla hayata geçirilen protokol, ATSO üyelerine sosyal güvenlik uygulamaları konusunda rehberlik ve bilgilendirme hizmetleri sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, işletmelerin SGK mevzuatlarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yerinde destek sağlanacak.

Protokol kapsamında, ATSO üyelerinin sosyal güvenlik uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi, kayıt dışı işçiliğin önlenmesi, kayıtlı istihdamın artırılması, devlet teşvikleri ve desteklerinin tanıtılması ile işgücü piyasasına rehberlik edilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, ATSO bünyesinde kurulan SGK danışma ofisi aracılığıyla şehrin iş hayatına yönelik daha kapsamlı bir destek mekanizması oluşturulacak.

"ATSO ve SGK arasında güçlü iş birliği"

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, imzalanan protokolün Antalya iş dünyasına sağlayacağı faydalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleştirdiğimiz bu protokol sayesinde ATSO üyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yürürlükteki mevzuatları, düzenlemeleri ve teşvikleri hakkında en doğru ve güncel bilgilere ulaşabilecekler. Yaşadıkları sorunlara çözüm bulabilmeleri için odamızın giriş katında bir SGK danışma ofisi oluşturduk. Burada, ATSO üyeleri haftanın belirli günlerinde birebir danışmanlık hizmeti alabilecek. Antalya'da iş hayatını daha iş birlikçi ve barışçıl bir yaklaşımla yürütmeyi amaçlıyoruz."

Başkan Hacısüleyman, ATSO'nun üyelerinin her zaman yanında olduğunu ve bu gibi iş birlikleri ile Antalya ekonomisini daha ileriye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

"Üreten ve büyüyen Türkiye için bir adım daha"

SGK Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver ise, "Üreten ve büyüyen bir Türkiye için iş dünyasının yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya, istihdamın ve üretimin artmaya devam ettiği bir il olacak. Çalışma hayatında yer alan tüm vatandaşlarımız gibi işverenlerimizin de daima yanındayız. ATSO ile yaptığımız bu protokol, işletmelere sosyal güvenlik konusunda önemli kolaylıklar sağlayacak" dedi.

Tanrıöver, SGK olarak ATSO ile iş birliği içerisinde Antalya'nın büyüyen ekonomisine ve iş gücü piyasasına destek olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

"SGK Danışma Ofisi haftada üç gün hizmet verecek"

Hizmet ofisi hakkında detayları görüşen Hacısüleyman ve Tanrıöver, haftanın Salı, Çarşamba ve Cuma günlerinde Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevlilerinin bulunarak ATSO üyelerinin sorularını cevaplayacağı alanı inceledi. Protokol kapsamında ATSO binası içerisinde kurulan SGK danışma ofisi, ATSO üyelerine birebir danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek, düzenlenecek seminer ve bilgilendirme toplantılarıyla, iş dünyasının sosyal güvenlik uygulamaları hakkında bilinçlendirilmesi ve güncel gelişmelerden haberdar edilmesi amaçlanıyor. - ANTALYA