ATÜ Duty Free, Antalya Havalimanı'nda Mağazalarını Genişletti

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free-Gebr. Heinemann iştiraki olan ATÜ Duty Free, Antalya Havalimanındaki operasyonunu yeni mağazalarla genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATÜ Duty Free, Antalya Havalimanı T2 Dış Hatlar Terminali gidiş katındaki ana "duty free" mağazası ile özel konsept markaları Luxury Square ve Old Bazaar'ın yanı sıra geliş katında iki mağazayla başladığı operasyonu iki katına çıkartıyor.

Terminal 1 ve Terminal 2'de geliş ve gidiş katlarındaki "duty free" mağazaları ve "busgate" gümrüksüz satış mağazasında faaliyetine başlayan ATÜ Duty Free, kasım sonuna kadar yenileyerek açacağı mağazalarla birlikte Antalya'daki toplam operasyon alanını 12 bin metrekareye çıkaracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATÜ Duty Free İcra Kurulu Başkanı Ersan Arcan, Antalya Havalimanındaki operasyonlarını genişleterek, yolculara dünya standartlarında bir alışveriş deneyimi sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Arcan, Antalya Havalimanındaki genişletme projesiyle birlikte terminal kapasitesinin ikiye katlandığını, ticari alanların ise yaklaşık üç katına çıktığını vurgulayarak, "Antalya'nın turizmdeki gücünü ve havalimanındaki kapasite artışını göz önünde bulundurarak, ziyaretçilerimize kültürel zenginliğimizi yansıtan ürünlerden ve dünyanın en seçkin markalarına ulaşan geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz ve yolcularımızın seyahat deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.