Audi Brüksel Fabrikasında Belirsizlik Sürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Audi Brüksel Fabrikasında Belirsizlik Sürüyor

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik sürüyor. Fabrika çalışanları ve sendikalar, sorunların görüşüleceği bir toplantı yapmak için tarih belirlemeye çalışıyor. Sendikalar, el koydukları 200 otomobilin anahtarlarını ise teslim etmemeye devam ediyor. Audi Brüksel çalışanları, sorunlarına dikkat çekmek amacıyla protesto düzenleyecek.

10.09.2024 17:52
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Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis etmemesinin ardından yaşanan belirsizlik sürüyor.

Belçika basınında yer alan habere göre, Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimiyle tesiste çalışanları temsil eden sendika üyeleri, yaşanan sorunların görüşüleceği bir toplantı yapmak için tarih belirlemeye çalışıyor.

Öte yandan, sendikalar el koydukları teslimata hazır 200 otomobilin anahtarlarını ise fabrika yönetimine teslim etmemeyi sürdürüyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks sınıf elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Audi yönetimi, geçen hafta Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis edilmediğini açıklamıştı.

Bu durum fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmamış ve üretimi tamamlanmış 200 kadar otomobilin anahtarına el koymuştu.

Fabrika yönetimi, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarları teslim edilmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Audi Brüksel Fabrikasında Belirsizlik Sürüyor - Son Dakika

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