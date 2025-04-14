Av Yasağı Başlıyor: Balık Sezonu Sona Erdi - Son Dakika
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Ekonomi

Av Yasağı Başlıyor: Balık Sezonu Sona Erdi

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Büyük balıkçı teknelerine av yasağı bu gece başlıyor, sezon güzel geçti ama son günlerde balık azaldı.

14.04.2025 14:05
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Büyük balıkçı tekneleri için denizlerde av yasağı bu gece başlıyor

Sezonun son gününde tezgahlarda genellikle istavrit yer alırken, diğer çeşitlerde ise belirgin bir azalma gözlendi

TRABZON - Türkiye'de 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu bu gece sona erecek.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denize açılan tekneler ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken bu bolluk daha sonra hamsi ve istavrit avı ile devam etti.

Balıkçılar son 20 yılın en bereketli sezonunu yaşadıklarını, son bir haftadır gelen balık miktarında ise belirgin bir azalma yaşandığını belirtirken, 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçılarının getireceği balıkları satacaklarını söylediler.

Balıkçı esnafından Ahmet Çoğalmış, balık avı yasağının bu gece başlayacağını kaydederek, "Bu gece saat 12'den sonra büyük teknelere av yasağı başlıyor. Şu anda tezgahlarımızda hamsi, palamut harici her çeşit balık mevcut. Bu sezon kalkan balığında bile bolluk yaşandı kilosu 750 TL'ye kadar düştü. İstavrit sezon sonuna doğru az geldiğinden kilosu 200 TL. Diğer balık çeşitlerimizin fiyatı mezgit 200-300 TL, alabalık, somon 200-300 TL, levrek 300-350 TL arasında değişiyor. Sezon çok güzel geçti, palamuttan başladık istavritle devam ettik peşine hamsi şu anda yine istavritle devam ediyoruz. Bundan sonrası kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız" dedi.

Sezonun sonuna doğru özellikle son bir haftadan beri balık miktarında belirgin bir azalma yaşandığını belirten balıkçı esnafından Emin Avcı ise, "Yasak bu gece başlıyor. Bu sıralar balık çok azaldı genelde istavritin yanı sıra az miktarda mezgit, kalkan, barbun geliyor bu gece son. Fiyatlarımız istavritin kilosu 200 TL, mezgit büyüklüğüne göre 300-600 TL arası. Levrek, çupra 350 TL, somon 250 TL, alabalık 200 TL. Bu sezon son 15-20 yılın en güzel sezonu oldu balık hiç ara vermeden devam etti. Bu sene balıkçının da vatandaşın da yüzü güldü. Büyük teknelerin hemen hemen hepsi limana çektiği için balık bir haftadan beri azalışta. Bundan sonra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitleri satacağız" diye konuştu.

Bundan sonra tekne ve ağ bakımı yapacaklarını belirten balıkçılardan Arif Sarı, "Sezon bitmiştir bu gece itibarıyla yasak geliyor. Bundan sonra tekne, ağ bakımı yapacağız bu şekilde devam edecek. Sezon iyi geçti. Palamut çok bereketliydi, hamsi de iyiydi, iyi bir sezon geçti diyebilirim. Sezon Eylül 1'de açılacak" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Av Yasağı Başlıyor: Balık Sezonu Sona Erdi - Son Dakika

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