Av Yasağı Öncesi Sakarya\'da Son Balıklar

Sakarya'da av yasağı öncesi tezgahlarda hamsi ve istavrit bol, fiyatlar uygun. Yasak sonrası küçültme var.

Türkiye karasularında 15 Nisan itibarıyla başlayacak olan genel av yasağına sayılı günler kala, Sakarya'daki balıkçı tezgahlarında sezonun son ürünleri vatandaşla buluşuyor.

Denizlerdeki ekosistemi korumak amacıyla her yıl uygulanan av yasağı, bu yıl da 15 Nisan'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek. Yasak öncesi tezgahlardaki son durumu değerlendiren balıkçı Ramazan İbiş, büyük teknelerin yerini küçük teknelerin alacağını ve balıkçılığın tamamen durmayacağını ifade etti.

"Av yasağı başlayacak"

15 Nisan itibarıyla av yasağına tabii olan büyük teknelerin yerine küçük teknelerin avlanacağının belirten İbiş, "Av yasağına yaklaştığımız son günlerde 15 Nisan'da bütün büyük tekneler bizim tabirimizle gırgırlar, av sezonunu tamamlayacak. Av yasağı 1 Eylül'e kadar devam edecek. 15 Nisan'dan sonra küçük tekneler avcılığa başlayacak. Küçük teknelerin balıkları da fiyat bakımında uygun olduğu için tezgahlarda yine yerini alacak. Av yasağı başlayınca balıkçılık tamamen bitmiyor. Bunun yanında kültür balıkları devam edecek" dedi.

"Tezgahlar boş kalmaz"

Av sezonu boyunca hamsi ve istavritin bolluk yüzünden uygun; daha az olan palamut, çinekop ve barbunun ise fiyatlarının yüksek olduğunu belirten İbiş, "Bu sezon tezgahlarda bol miktarda hamsi, istavrit oldu. Palamut, çinekop ve barbun çok az miktarda çıktı. Fiyatları yüksek oldu ama hamsi ve istavritin fiyatları gayet uygun şekilde seyretti. Yasak döneminde bol miktarda yine istavrit olur. Onun haricinde hamsi de yine belli ölçülerde gelir" diye konuştu.

Sofralarında hamsi ve istavriti severek tükettiklerini belirten bir vatandaş ise fiyatların uygun olduğunu söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

