AVM Sektörüne Yönelik Açıklamalar

Ekonomi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin bir alışveriş destinasyonu ve merkezi olduğunu belirterek, "Çevre ülkelerden Türkiye'ye alışveriş yapmak için gelenler oluyor. Ancak bazı gruplar, yabancılara karşı özellikle de Araplara karşı ciddi saldırılarda bulundu. Ticaret veya alışveriş yapmaya ülkemize gelen insanları dışlayarak, aşağılayarak hiçbir yere varamayız." dedi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen ve ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getiren "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi" İstanbul'da başladı.

Sektörün bugünü ve yarınının ele alınacağı zirvenin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Gürcan, Türkiye'nin AVM'ler konusunda köklü bir geçmişinin bulunduğunu, 500 yılı aşkın tarihiyle Kapalıçarşı'nın yanı sıra kültürel, sosyal ve ticari olanakları bulunduran hanların Türk kültüründe önemli yeri olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak her zaman sektörlerin sıkıntılarını dinlediklerini ve toplantılar yaparak bu sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar yaptıklarını, yönetmelikler çıkardıklarını anlatan Gürcan, "Sizinle de bu konulardaki istişarelerimiz devam edecek. Önümüzdeki günlerde gerek yasal zeminde gerekse yönetmeliklerle sektörün daha da gelişmesi ve ileriye gitmesi için çalışmaları yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Bütün çevre ülkelerden Türkiye'ye alışveriş yapmak için gelenler oluyor"

Gürcan, Türkiye'nin bir alışveriş destinasyonu ve merkezi olduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün çevre ülkelerden Türkiye'ye alışveriş yapmak için gelenler oluyor. Ancak bazı gruplar, yabancılara karşı özellikle de Araplara karşı ciddi saldırılarda bulundu. Faşizan saldırılarda bulundu. Bunu da kınıyorum. Çünkü ticaret veya alışveriş yapmaya ülkemize gelen insanları dışlayarak, aşağılayarak hiçbir yere varamayız. Nihayetinde dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerinde Arabı, Afrikalısı, Türkü, Asyalısı hepsi bir arada alışverişlerini yapabiliyor, turizm faaliyetlerinde bulunabiliyorlar. Bu yüzden önümüzdeki süreçte inşallah bunları bir daha yaşamayız. Bu konuda hem alışveriş merkezlerimiz, hem de işletmelerin daha da rahatlayacağını umuyorum."

Gürcan, AVM'lerin Türkiye ekonomisi için oldukça önemli bir yeri bulunduğunu belirterek, alışveriş merkezlerinin istihdam ve perakende ticareti için öneminden bahsetti.

Ticaret Bakanlığı olarak ülke ekonomisinin gelişmesi için çaba sarf eden ve geniş kesimlere istihdam sağlayarak ekonomiye katkı sunan tacirlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Gürcan, bu anlamda şirketler hukukundan elektronik ticarete, sebze ve meyve ticaretinden lisanslı depoculuğa, taşınmaz ticaretinden berberlere ve güzellik merkezlerine kadar çok çeşitli alanlarda faaliyetler yürüttüklerini anlattı.

"Çeşitli düzenlemelerle e-ticaret pazarlarını da düzenlemeye devam ediyoruz"

Bakan Yardımcısı Gürcan, perakende sektöründe ve e-ticarette yaşanan gelişmelere işaret ederek, "Özellikle e-ticaretin son yıllarda perakende ticaretinin içinde yüzde 20 pay alması çok önemli. O konuda da çeşitli düzenlemelerle e-ticaret pazarlarını da düzenlemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

AVM'lere yönelik düzenlemelere değinen ve örnekler paylaşan Gürcan, bu alanda uygulamaya konulan yönetmeliklere ilişkin detaylar verdi.

Gürcan, zaman zaman alışveriş merkezlerine denetimler yaptıklarını belirterek, "Özellikle 2017 yılından bugüne kadar 199 alışveriş merkezi incelendi ve idari para cezası verildi. 2024 yılında ortak giderlere ilişkin raporların gönderilmesine yönelik aykırılıklara ilişkin olarak 45 alışveriş merkezine de 65 milyon lira ceza uygulandı." bilgilerini verdi.

Bakanlığın geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak sektörü güçlendirecek mevzuat çalışmalarına ağırlık vererek sektörün gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Gürcan, "Bu bizim en büyük hedeflerimizden birisi. Gerçekten Ticaret Bakanlığı hem tüketiciyi hem satıcıyı hem taciri koruyan bir bakanlık. Alışveriş merkezlerimizi koruduğumuz gibi orada kirada bulunan iş yerlerimizi de alışveriş yapan tüketicilerimizi de korumak görevlerimiz arasında." ifadelerini kullandı.

"Doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı olarak 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyoruz"

AYD Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı da sektör olarak ülkeye sundukları katkının yalnızca ticari başarılardan ibaret olmadığını, toplumsal kalkınmaya ve ekonomik büyümeye de katkı sağladıklarını belirtti.

Şapkacı, "1980'lerin sonunda başlayan yolculuğumuzda bugün dünya standartlarında 450'ye yakın alışveriş merkezine ulaştık. 50 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip sektörümüz içinde bulunduğu ekosistemde doğrudan 600 bin kişiye, dolaylı ise 2,1 milyon kişiye istihdam sağlıyor. İşte bu rakamlar sektör olarak Türkiye'nin kalkınmasında üstlendiğimiz rolün de bir göstergesidir." açıklamasında bulundu.

AVM'lerin kayıt içi ekonomide oluşturdukları gelir ve istihdamla lider bir rol üstlendiğini vurgulayan Şapkacı, sektörün yerli ve yabancı yatırımcılar ve markalarla rekabetin güçlendirilmesi, ölçek ekonomisinin sağlanması ve tüketicilere yüksek nitelikli ve çeşitli alternatiflerin sunulmasıyla enflasyonla mücadelede de önemli bir aktör olduğunu bildirdi.

"AVM'ler uluslararası markaların Türkiye pazarına girmesinde köprü görevi görüyor"

Nuri Şapkacı, AVM'lerin hem Türk markalarının yurt dışına açılmasında hem de uluslararası markaların Türkiye pazarına girmesinde büyük bir köprü görevi gördüğünü ve Türkiye'yi küresel perakende sektöründe öne çıkardığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası markaların organize şekilde faaliyet gösterdiği AVM'ler turizmin gelişimine de katkı sağlıyor. Türkiye AVM'lerin de desteğiyle bölgesinde bir alışveriş destinasyonu olarak konumlanıyor ve ekonomimizi destekliyor. AVM yatırımcıları ticari gayrimenkulün tüm alanlarında yatırım yapmaktadır. Pek çoğunun gayrimenkul harici sektörlerde de çok kritik yatırımları bulunmaktadır. Genç ve yetkin nüfusumuz, jeopolitik konumumuz ve dinamik yapımız sayesinde ekonomik stabilitenin sağlanmasıyla birlikte çok daha fazla nitelikli yatırımın ülkemize gelmemesi için hiçbir sebep yoktur. Bu yolda yatırımcıların kendilerini güvende hissetmesini sağlayacak mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirilmesi dernek olarak en çok çaba harcadığımız konuların başında gelmektedir. Dünyadaki gelişmiş pazarlarda olduğu gibi Türkiye'de de uzmanlaşmış bir ticari gayrimenkul, kira mevzuatının oluşması çok önemlidir."

Son dönemde bazı perakende sektör temsilcilerinin AVM'lerde fahiş kira artışları olduğuna yönelik söylemlerinin sektöre zarar verdiğine dikkati çeken Şapkacı, ticari gayrimenkullerdeki fesih sürelerine ilişkin de bilgi verdi.

Şapkacı, ticari gayrimenkullerde konuta nazaran çok daha fazla korumacı bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, "Bu yaklaşım sonucunda çok doğal olarak kiracılarımız da makul kiralarda oturdukları için AVM'lerden çıkmak istemiyorlar. Büyümek isteyen Türk markalarına maalesef yer bulamıyoruz. Yurt dışından Türkiye pazarına giriş yapmak isteyen global markalara da yer bulamıyoruz artık. Yatırımların olmaması AVM'lerimizin yeni trendleri yakalayamaması şüphesiz ki uzun dönemde alışveriş turizmi gelirlerini de olumsuz yönde etkileyecektir." diye konuştu.

Zirvede çok sayıda panel ve ödül töreni düzenlenecek

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından bu yıl 15. kez İstanbul'da düzenlenen "AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi", hibrit olarak gerçekleştiriliyor.

Ticari gayrimenkul ve AVM yatırımcıları ile perakendenin önde gelen isimlerini bir araya getiren ve sektöre ışık tutan zirvede, alışveriş ekonomisinin geleceği hakkında önemli görüşlerin paylaşılması bekleniyor.

"Sürdürülebilirlik ile Değer Yaratmak", "Yapay Zeka Çağında: Globalden Yerele Akıllı Uygulamalar", "Yeni Oyuncular, Yeni Stratejiler", "Perakandeci ve Yatırımcı ile Ortak Değer Yaratmak", "Perakende ve Yatırımcı Ekosistemi" ve "Çözüm Geleceğin İnşasıdır" başlıklı oturumların düzenleneceği zirvede "1 Numaralı Markalar" ödülleri sahiplerini bulacak.

Ekonomist ve stratejist M. Fatih Keresteci'nin "Dünün Güneşi ile Bugünün Çamaşırı Kurutulamaz" başlıklı konuşma yapacağı zirvede, perakende tüketicisine dair 2025 yılı öngörülerinin, alışveriş motivasyonlarının ve ihtiyaçlarının ortaya konulacağı "Esaslabs 2025 Perakende Tüketici Öngörüleri" başlıklı araştırmanın sonuçları paylaşılacak.

Zirvede, Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürcan, "Kadın Erkek Eşittir Nokta" başlıklı konuşmasıyla yer alacak.