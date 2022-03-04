AVM yatırımcıları sektörün hukuki konularını tartıştı - Son Dakika
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AVM yatırımcıları sektörün hukuki konularını tartıştı

04.03.2022 19:10
AVM yatırımcıları sektörün hukuki konularını tartıştı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Digital Network Alkaş ve Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi iş birliğiyle AVM'lerde Hukuk Uygulamaları Çalıştayı düzenledi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Digital Network Alkaş ve Özyeğin Üniversitesi Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul Merkezi iş birliğiyle AVM'lerde Hukuk Uygulamaları Çalıştayı düzenledi.

AYD'den yapılan açıklamaya göre, Aqua Florya ev sahipliğinde Crowne Plaza Florya Otel'de gerçekleşen çalıştayda, alışveriş merkezi yatırımcıları ve profesyonelleri Türk Borçlar Kanununda Kira Rejimi, Ticari Gayrimenkulün Geçmişi, Bugünü ve Geleceği, Hasılat ve Ciro Kirası Güncel Durumu, Uygulamaları ve İyileştirilmesi ve Ticari Gayrimenkullerde Ortak Alan Giderleri başlıklarında sektörün hukuki meselelerini ele aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, kira sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu'nda genel kira, çatılı iş yeri, konut, hasılat ve hayvan kirası şeklinde 4 başlıkta düzenlendiğini hatırlatarak özellikle AVM'lerdeki kiralamaları da kapsayan iş yeri kiralamalarında mevzuatta yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin uluslararası alanda marka yaratması gerektiğini belirten Altaş, perakende sektöründe uluslararası alanda markalaşmayı başaran perakendecilerin, bunu dünyanın en gelişmişlerinden, en iyilerinden olan Türkiye'deki AVM'lerin katkılarıyla, buralarda yürüttükleri operasyonlarda edindikleri deneyimlere başarabildiğini açıkladı.

"Pandeminin birçok sektörde uzun vadeli etkileri olacak"

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş ise Ticari Gayrimenkulün Geçmişi, Bugünü ve Geleceği başlıklı konuşmasıyla ticari gayrimenkul piyasasının özellikle Kovid 19 salgını sonrası nereye gidebileceği konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Salgının kısa vadeli etkilerinin bertaraf edildiğini ancak perakende, ticari gayrimenkul ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde uzun vadeli etkilerinin de olacağını ifade eden Tanrıvermiş, AVM'lerde de çok büyük metrekareli AVM'ler yerine caddeleşen AVM'ler şeklinde bir süredir devam eden trendin daha yoğun bir şekilde süreceğini belirtti.

Kahveci Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Avukat Vehbi Kahveci de Türkiye'de kurumsal yönetime sahip AVM'ler olduğu gibi işletme yönetimi konusunda kurumsal tecrübeye sahip olmayan AVM'lerin de bulunduğunu kaydetti.

Kahveci, bu AVM'lerin kiracıya yönelik rekabeti engelleyici ya da hakkaniyete aykırı uygulamalarının tüm sektörü etkilediğini belirtti.

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Gayrimenkul, alışveriş, Türkiye, Hukuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AVM yatırımcıları sektörün hukuki konularını tartıştı - Son Dakika


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