Avokado üreticilerinin hedefi üretimi artırarak ithalatın önüne geçmek

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, avokado üretiminin az olduğu nisan-temmuz döneminde ortaya çıkan arz açığının ithalatla giderildiğini belirterek, ekimine başladıkları yeni ürünlerle 3-5 yıl sonra ithalatın önüne geçeceklerini ifade etti.

Sevilgen, AA muhabirine, avokadoda en yoğun dönemi yaşadıklarını söyledi.

Alanya avokadosu denilen "fuerte" cinsi ile avokado üretiminin aralık ayında zirveye çıktığını dile getiren Sevilgen, "Üretim bolluğu fiyatlara da yansıdı. Şu anda avokadonun fiyatının en uygun olduğu dönem. Halde fiyatlar 4-5 lira. Bir hafta, 10 gün sonra fiyatlar yavaş yavaş yükselecek. Çünkü ürünler azalıyor. Yoğunluk sezonu bitiyor." dedi.

Avokadoda 8 ay süresince üretim ve ticari faaliyetin olduğunu belirten Sevilgen, nisan ve mayıs aylarındaki boşluğu "has" cinsiyle doldurarak avokado üretimini 10 aya yayacaklarını söyledi.

İlçede "has" cinsi avokadonun üretildiğini ancak ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmadığını belirten Sevilgen, "Yurdumuzda 4. aydan 7. aya kadar ithal avokado devreye giriyor. Ülkemiz avokado tüketimine alıştığından dolayı talep artıyor. Artan talebi yurt dışından ithal ederek gideriyoruz. Bizim ilk hedefimiz 'has' cinsini geliştirmek. Daha geniş alanlara yayarak 4. ve 5. aylarda ticari değere ulaştırmak ve üretimi 10 aya çıkarmak. 6. ve 7. aylar için ürün çalışmalarımız da sürüyor. Ekimini yaptık. 3-5 yıl sonra 10-12 aylık üretimi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de avokado üretiminin deneme amaçlı olarak 1980'li yıllarda Ege ve Akdeniz kıyılarında başladığını söyleyen Sevilgen, Alanya, Anamur ve Gazipaşa ilçelerinin üretime elverişli yerler olarak ön plana çıktığını ifade etti.

O günden sonra özellikle Alanya'da başlayan üretimle hedeflerine ulaştıklarını belirten Sevilgen, şunları kaydetti:

"İlçemizde 45 bin hektarlık üretim alanı var. Son 4-5 yıldır Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay olmak üzere 80 bin hektarlık alanda yeni ekimler yapıldı. Bu da 4-5 yıl sonra üretime geçtiğinde Türkiye üretiminin yüzde 80-90'ını karşılıyor. Şimdiye kadar ihracat yapıyorduk ama süreklilik yoktu. Bu alandaki yerlerde üretime geçtiğimizde süreklilik göstereceğiz ve 3-4 ay sonra en büyük pazarımız Avrupa'ya ihracatımızı yapmış olacağız."

Üretici Fuat Mercan da 5 yıldır avokado üretimiyle uğraştığını söyledi. Avokadodan önce elma, erik gibi gelir düzeyi düşük ürünleri yetiştirdiğini ifade eden Mercan, "Avokado şu anda hem gelir hem de geleceği adına memnun edici. Biz üreticiler için çok iyi. İmkanımız oldukça yeni alanlarda üretim yapmak istiyoruz." dedi.