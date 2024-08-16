Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam - Son Dakika
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Ekonomi

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

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Avrasya Tüneli geçiş ücretine yüzde 40 zam yapılırken otomobil geçiş ücreti 112 TL'den 156 TL'ye yükseldi.

16.08.2024 11:19  Güncelleme: 11:30
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Köprü ve otoyollara gelen zamlardan sonra Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde de artış yaşandı. Konu hakkında açıklama Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) web sitesinden yapıldı.

TEK YÖN GEÇİŞ ÜCRETİ 156 TL OLDU

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 156 TL, minibüsler için 234 TL, motosikletler için ise 60,80 TL olarak belirlenmiştir. Ücretler gece 00:00'dan sabah 05:00'a kadar %50 indirimli olarak otomobiller için 78 TL, minibüsler için 117 TL, motosikletler için ise 30,40 TL olarak uygulanacaktır."

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİNE DE ZAM

Öte yandan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak yeni tarife Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.

İşte köprü ve otoyollarda yeni fiyat tarifesi;

Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam
Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam

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Son Dakika Ekonomi Avrasya Tüneli geçiş ücretine okkalı zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Beykozlu: Nerde bu Akkoyunlar şimdi ne diyecekler merak ediyorum 49 2 Yanıtla
  • Osman A: Durmak yok yola devam bu olsa gerek.Zam üstüne zam. 40 2 Yanıtla
  • Murat Çokeker: yılbaşına kadar en az 1 kere daha zam gelir 27 0 Yanıtla
  • Melih Babaoglu: Çık mutlu oldum 26 1 Yanıtla
  • YoH null: birşey yapılıyorsa bedava yapılmaz bizim genelde toplumun anlamadığı konuda bu bedava kimse size bisi yapmaz arkadaşlar babanız da olsa bedava bişi vermez yani ben olsaydım köprülerin geçiş ücreti sabit olmalı yani 50 tl sabit ne altı ne üstü çünkü milletin geliri önemli kazancı önemli yapcak bişi yok 7 12 Yanıtla
  • Ali Niyazi SAVAŞ: arabası olmayan ve köprü kullanmayanlar ne kadar ödeyecek onu belirtmemişsiniz ?? 13 1 Yanıtla
  • Yusuf Sezer: devam enflasyon düşüyor 12 0 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Muhteşem bir manzara harika bir gün olmuş 7 0 Yanıtla
  • Yusuf Sezer: qbcdef 4 0 Yanıtla
  • Ateş: Vay beeee....Hükümet zamlar konusunda baya hızlı...devam devam hız kesmeyin... 2 0 Yanıtla
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