Ekonomi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğunu azaltarak, Avrasya Tüneli'ne yönlendirmek amacıyla yapılan Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu açıldı.

Avrasya Tüneli-TEM Anadolu Otoyolu Bağlantı Yolu'nun açılışı Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün tarafından gerçekleştirildi.

Eyigün, burada yaptığı açıklamada, bağlantı yolunun 4 ana istikametin kesişim noktasında bulunduğunu belirterek, TEM bağlantı yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidilen ana arterin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na gelinirken E5 ve D100 Karayolu'na inilen yol ya da Anadolu Otoyolu'na gidilen yolların ortasında bulunduğunu söyledi.

Eyigün, bağlantı yolunun sürücülere sağlayacağı kolaylıklar hakkında bilgi vererek şöyle devam etti:

"TEM'den gelen sürücülerimiz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidiyorken, Çamlıca yokuşunda sabahları özellikle çok ciddi bir yoğunlukla karşılaşırlar. Bu projemizin amacı tam bu yoğunluğun başladığı noktada bir alt geçit tünelimiz var, U dönüşü tüneli diyoruz. Bu U dönüşüyle Anadolu yakasına tekrar dönmek amacıyla sürücülerimiz seyir yaparlardı veya Kartal istikametinden köprüye giderken geriye dönüp Ünalan Mahallesi'ne girmek için kullanırlardı. Bizim burada yaptığımız şey ise bu tünelin devamında 600 metrelik bir ilave yol ekledik. Böylece sabah trafiğinde özellikle köprü yerine Avrasya Tüneli'ne geçmek isteyen sürücülerimizin tam da sıkışıklıkla karşılaştıkları noktada bu seçeneği sunuyoruz kendilerine. Avrasya Tünelimize baktığımızda şu an 15-20 bin sayıda aracın daha bize yönelmesini öngörüyoruz."

Anadolu Yakası için de Kartal, Pendik, Tuzla istikametinden gelip Kadıköy, Fenerbahçe, Bağdat Caddesi ve Göztepe'ye inmek isteyenlerin de D100 ve E5'i hiç kullanmadan bu bağlantı yoluyla Kadıköy'e inme şansları olduğunu aktaran Eyigün, "Kendisi küçük 600 metrelik bir iş, tünelle beraber 900 metre ama fonksiyonu itibarıyla baktığımızda neredeyse her yöndeki sürücülere fayda sağlayacak bir proje." dedi.

"Yeni tünel yapmış olmak kadar kapasiteyi yükseltici bir iş yapıyoruz"

Yalçın Eyigün, Avrasya Tüneli'nin günlük rakamları hakkında bilgi vererek, öngörülenden daha hızlı şekilde 10 yılı bulmadan 6,5 yılda garanti sayısına ulaştıklarını kaydetti.

Eyigün, şu an günlük 73-74 bin ortalamasında olduklarını dile getirerek, "Amacımız ise 15-20 bin daha artırarak, özellikle sabah trafiğinde, Anadolu-Avrupa geçişlerinde araçlarımızdan 15-20 binini daha zaman içinde Avrasya'ya almak suretiyle hem Avrasya'nın zaten yakaladığımız, geçtiğimiz garanti eşiğini daha da artırmak hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü bir nebze olsun, yüzde 15-20 ölçüsünde, rahatlatmak ve aynı zamanında gün içinde E5 trafiğinin tamamını Anadolu Yakası'nda Kadıköy'e geçişler gidişler açısından da ferahlatmak." diye konuştu.

Avrasya Tüneli'nde yaptıkları hesaplamaların öngördükleri gibi çıktığını kaydeden Eyigün, biraz sabredildiğinde geçişlerdeki araç sayısının garantinin ötesinde 20-30 bin bandının üstüne çıkabileceklerini vurguladı.

Eyigün, bağlantı yoluna giden tünelin Avrasya'nın kamu menfaati, kamu finansmanı, kamu maliyesi açısından da faydasını biraz daha artıracak iyi bir proje olduğunun altını çizdi.

Avrasya Tüneli ile beraber Marmaray'a da değinen Eyigün, her iki projenin de insanlara kazandırdığı zamanın gerçek hayatta karşılığının ölçülemez olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Siz bir saatte geçebileceğiniz bir yola Avrasya'yla 4 dakikada geçiyorsunuz karşıya ya da Marmaray'la birkaç dakika içinde Üsküdar'dan Sirkeci'de oluyorsunuz. Bunun karşılığı yok ama maddi anlamda da bizim hesaplarımıza göre her ikisi çoktan amorti ettiler. Kamuya artı değer oluşturdular ve buradaki küçük projemiz fiziksel olarak küçük ama değer olarak çok ciddi bir fayda oluşturacak. İstanbul'a yeni bir fayda anlamında adeta Avrasya Tüneli'nin dörtte biri kadar, beşte biri kadar belki bir yeni tünel yapmış kadar kapasiteyi yükseltici bir iş yapıyoruz."