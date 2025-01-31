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Ekonomi

Avro Banknotları Yenileniyor

ECB, avro banknotlarını 'Avrupa kültürü' ve 'Nehirler ve kuşlar' temalarıyla yeniliyor.

31.01.2025 19:46
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi'nin, avro banknotların yenilenmesinde "Avrupa kültürü" ile "Nehirler ve kuşlar" temalarını temel alan motifleri kısa listeye aldığı bildirildi.

ECB'den yapılan açıklamada, Banka yönetim konseyinin, avro banknotların 23 yıl önce piyasaya sürülmelerinden bu yana ilk kez yenilenmesi sürecinde motifleri seçtiği belirtildi.

Buna göre, ilk motif "Avrupa kültürü" temasıyla ortak kültürel alanlar ve seçkin Avrupalılara odaklanıyor.

Seçkin Avrupalılar arasında Nobel Ödülü sahibi bilim insanı Marie Curie, Alman besteci Ludwig van Beethoven, Yunan opera sanatçısı Maria Callas, İspanyol yazar Miguel de Cervantes ve heykeltıraş Leonardo da Vinci yer alıyor.

Banknotların arka yüzünde ise festival, kütüphane, üniversite veya diğer kültürel etkinlik görsellerine yer verilecek.

İkinci motifte ise "Nehirler ve Kuşlar" ile doğanın dayanıklılığı ve çeşitliliğine odaklanılıyor. Bu banknotların arka yüzünde ECB, Avrupa Parlamentosu veya Avrupa Komisyonu gibi Avrupa kurumları yer alacak.

ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Avrupa'ya olan bağlılığımızı yansıtan ve kültürel mirası ile doğal çevresini kutlayan bu gerçek hayat motiflerini sunmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni banknotlar, ortak Avrupalı kimliğimizi ve bizi güçlü kılan çeşitliliğimizi sembolize edecek." ifadesini kullandı.

ECB, 2021'de avro banknotları yeniden tasarlamak üzere bir proje başlatmıştı. Bu kapsamda yıl içinde tasarım yarışması düzenlenecek.

Gelecek yıl yeni banknotlar halkın görüşüne sunulacak, ardından ECB Yönetim Konseyi banknotların basımından önce nihai kararını verecek.

Kaynak: AA

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