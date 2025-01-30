Avro Bölgesi'nde Ekonomi Büyümedi

Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla büyüme göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde 2024 dördüncü çeyreğe ilişkin GSYH öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün son çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla değişmedi. Avro Bölgesi'nde GSYH, geçen yılın dördüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, geçen yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 1,1 artış kaydetti.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İrlanda'da yüzde 1,3, Almanya'da yüzde 0,2 Fransa'da yüzde 0,1 azalırken, Avusturya ve İtalya'da değişmedi.

GSYH, son çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise Almanya ve Avusturya'da yüzde 0,2, Estonya'da yüzde 0,1 gerilerken, İtalya'da yüzde 0,5, Fransa'da yüzde 0,7 yükseldi.