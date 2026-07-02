Avro Bölgesi'nde İşsizlik %6,2 - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde İşsizlik %6,2

02.07.2026 12:58
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Avro Bölgesi'nde mayıs ayı işsizlik oranı %6,2 olarak belli oldu, AB'de ise değişiklik yok.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayıs ayında yüzde 6,2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de nisanda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,3 olarak açıklanmış Avro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranını yüzde 6,2 olarak revize etti.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mayısta da yüzde 6,2 seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü. Mayısta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, İsveç'te 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da 8,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 163 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 986 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 918 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik %6,2 - Son Dakika

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