Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta sabit kaldı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta sabit kaldı

30.09.2022 12:38
Avro Bölgesi'nde işsizlik ağustosta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi.

İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti.

Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.

AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 614 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 13,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

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