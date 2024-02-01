 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Değişmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Değişmedi

Avro Bölgesi\'nde İşsizlik Oranı Değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı Aralık 2023'te yüzde 6,4 olarak sabit kaldı. Avrupa Birliği'nde ise mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 5,9 olarak ölçüldü. İspanya'da işsizlik oranı yüzde 11,7, Yunanistan'da 9,2, İsveç'te 8,2, İtalya'da 7,2 ve Fransa'da yüzde 7,3 olarak gerçekleşti.

01.02.2024 13:45
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde işsizlik, Aralık 2023'te yüzde 6,4 ile değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin aralık ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de geçen kasımda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, aralık ayında da aynı seviyede ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde de işsizlik bu dönemde değişiklik göstermeyerek yüzde 6,4 oldu.

İşsizlik, Aralık 2022'de Avro Bölgesi'nde yüzde 6,7, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Geçen yıl aralıkta işsizlik İspanya'da yüzde 11,7, Yunanistan'da 9,2, İsveç'te 8,2, İtalya'da 7,2 ve Fransa'da yüzde 7,3 oldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Avrupa Birliği, Aralık, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Değişmedi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 14:14:04. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Değişmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement