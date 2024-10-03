Avro Bölgesi'nde Konut Fiyatları Yükseldi

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde konut fiyatları yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2024 yılı ikinci çeyrek konut fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,9, geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 2,9 arttı.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla da yüzde 1,3 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, bu yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla konut fiyatları Hırvatistan'da yüzde 4,3, Portekiz'de yüzde 3,9, İspanya'da yüzde 3,6, Bulgaristan'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 3,2, Danimarka ve Slovakya'da yüzde 3 arttı. Önceki çeyreğe kıyasla Macaristan'da değişmeyen konut fiyatları, Fransa ve Belçika'da yüzde 0,2 geriledi.

Konut fiyatları ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Polonya'da yüzde 17,7, Bulgaristan'da yüzde 15,1, Litvanya'da yüzde 10,4, Hırvatistan'da yüzde 10, Macaristan'da yüzde 9,8, İrlanda'da yüzde 8,4 ve İspanya'da yüzde 7,9 arış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatları Lüksemburg'da yüzde 8,3, Finlandiya'da yüzde 4,8, Fransa'da yüzde 4,6, Almanya'da yüzde 2,6, İsveç'te yüzde 0,8, Avusturya'da yüzde 0,7 azaldı.