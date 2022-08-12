Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda arttı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda arttı

12.08.2022 12:47
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda arttı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin haziran ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, haziranda mayıs ayına kıyasla yüzde 0,7, Haziran 2021'e göre de yüzde 2,4 arttı.

AB'de de sanayi üretimi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 3,2 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,7 ile İrlanda'da, yüzde 4,8 ile Malta'da ve yüzde 3,4 ile Yunanistan'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 3,9 ile Romanya'da, yüzde 2,2 ile Belçika'da, yüzde 2,1 ile İtalya ve Letonya'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 25,4 ile İrlanda'da, yüzde 25 ile Danimarka'da ve yüzde 17,4 ile Bulgaristan'da artarken, Belçika'da yüzde 11,6, Slovakya'da yüzde 5,7 ve Romanya'da yüzde 3,7 azaldı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Romanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi haziranda arttı - Son Dakika

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