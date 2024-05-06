Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düştü

Avro Bölgesi\'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düştü

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 düştü. Avrupa İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, AB'de ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalırken, Avro Bölgesi'nde bu oran yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. ÜFE, martta aylık bazda en fazla Bulgaristan'da yüzde 3,4 azalırken, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9 artış gösterdi.

06.05.2024 13:07  Güncelleme: 13:14
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Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,4 düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 7,6 azaldı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi.

Piyasa beklentisi de Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 3,4 ile Bulgaristan'da, yüzde 2,3 ile Yunanistan ve Danimarka'da, yüzde 2,2 ile İspanya'da geriledi. Aylık ÜFE martta, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9, Almanya ve Hırvatistan'da yüzde 0,2 yükseldi.

ÜFE, martta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 24,6, İrlanda'da yüzde 19,8 ve Belçika'da yüzde 13,4 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 16,5 ve Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Bulgaristan, İsveç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi Mart Ayında Düştü - Son Dakika

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