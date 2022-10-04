Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi

04.10.2022 12:56
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ayında yıllık bazda yüzde 43,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de ÜFE, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 4,9, 2021'in ağustos ayına kıyasla da yüzde 43 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, ağustosta aylık yüzde 5, yıllık ise yüzde 43,3 artarak beklentileri aştı. Piyasa beklentileri ÜFE'nin yıllık yüzde 43,1 artacağı yönündeydi.

Böylece, Avro Bölgesi'nde yıllık ÜFE, kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Söz konusu dönemde Avro Bölgesi'nde yıllık bazda üretici fiyatları enerji sektöründe yüzde 116,8 ve ara mallarda da yüzde 19,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ağustosta yıllık bazda en fazla yüzde 97,4 ile İrlanda'da, yüzde 70,9 ile Romanya'da ve yüzde 68,3 ile Bulgaristan'da arttı.

ÜFE, Almanya'da yüzde 46,9, Fransa'da yüzde 29,5, İspanya'da yüzde 41,8, İtalya'da yüzde 50,5 olarak belirlendi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları, ağustosta yıllık yüzde 43,3'le rekor seviyede yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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