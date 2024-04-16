Ekonomi

Avro Bölgesi, şubat ayında 23,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 210,6 milyar avro, ithalatı ise yüzde 9 gerileyerek 188,5 milyar avro oldu. AB'nin dış ticaret fazlası, söz konusu ayda 22,1 milyar avro olarak belirlendi.

Avro Bölgesi'nde ise ihracat, şubatta 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 artışla 235 milyar avro, ithalat da yüzde 8,4 azalarak 211,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 23,6 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 42,3 milyar avro ile ABD, 28,7 milyar avro ile İngiltere, 17 milyar avro ile Çin, 15,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,9 milyar avro ile Türkiye olarak belirlendi.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 37,5 milyar avro ile Çin, 27,3 milyar avro ile ABD, 13,9 milyar avro ile İngiltere, 11,1 milyar avro ile İsviçre, 9,4 milyar avro ile Norveç ve 7,8 milyar avro ile Türkiye oldu.