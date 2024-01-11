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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Google'a verilen 2,4 milyar avro cezasının onaylanması gerektiğini bildirdi - Son Dakika
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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Google'a verilen 2,4 milyar avro cezasının onaylanması gerektiğini bildirdi

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Google'a alışveriş sitesinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avro cezanın uygun olduğunu ve yüksek mahkeme tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi. Kokott, Google'ın AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Avrupa Adalet Divanının Google'a kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini tercih etmesi nedeniyle verilen 2,4 milyar avro tutarındaki para cezasını onaylaması gerektiği ifade edildi.

Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Google\'a verilen 2,4 milyar avro cezasının onaylanması gerektiğini bildirdi
11.01.2024 - 13:40,  Güncelleme: 13:41
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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Juliane Kokott, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Google'a alışveriş sitesinde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kestiği 2,4 milyar avro cezanın uygun olduğunu ve yüksek mahkeme tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanında görevli Başsavcı Kokott, Google'ın AB Komisyonunun para cezasına karşı açtığı davada mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, Avrupa Adalet Divanının Google'a kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini tercih etmesi nedeniyle verilen 2,4 milyar avro tutarındaki para cezasını onaylaması gerektiği ifade edildi.

Başsavcı Kokott, Google'ın genel arama hizmetleri pazarındaki hakim konumunu ve sonuçların görüntülenmesini kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini desteklemek için kullandığını belirtti.

AB, Google hakkında arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerinde avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini "suistimal ettiği" gerekçesiyle Google'a 2,4 milyar avro para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Daha önce AB Genel Mahkemesi, Google'ın AB Komisyonunun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağlamış, şirkete kesilen 2,4 milyar avroluk cezayı onamıştı.

Google, davayı hukukilik denetimi için AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanına taşımıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı, Google'a verilen 2,4 milyar avro cezasının onaylanması gerektiğini bildirdi - Son Dakika


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