Avrupa Bankaları Karışık Seyirle Kapandı

Ekonomi

Avrupa bankaları haftanın dördüncü işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Ev eşyası üreticisi şirketlerin hisseleri yüzde 1,9 ve otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 1,5 değer kazanırken, sağlık ürünleri üreticisi şirketlerin hisseleri ise yüzde 1,9 değer kaybetti.

Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk'in hisse geri alımlarını askıya alma kararına ek olarak, Kızıl Deniz'den yapılan sevkiyatta yaşanan aksaklıkların bu yılki gelirleri etkilemesinin beklendiği yönündeki açıklamasının ardından, şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybetti.

Hollandalı ödeme platformu Adyen'in hisseleri ise geçen yılın ikinci yarısında net gelirlerini artırmasının etkisiyle yüzde 22 değer kazandı.

Fransız finansal hizmetler şirketi Societe Generale'in hisseleri ise geçen yılın son çeyreğinde net karının azalmasının etkisiyle yüzde 0,9 değer kaybetti.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 değer kaybederek 485,27 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 16.963,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazanarak 7.665,63 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 artarak 31.064,15 puandan kapandı.

Öte yandan, İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,44 azalarak 7.595,48 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,02'lik artışla 1,077 seviyesinde bulunuyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, küresel piyasalardaki risk iştihanın artması ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 45 bin doların üstünü gördü.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,6 artarak 1 trilyon 703 milyar doları aştı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.

Mann, "Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu"nda yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirtti.

Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 3 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 218 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 221 bin olacağı öngörülüyordu.

ABD'de toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, toptan eşya stokları ve satışlarına ilişkin Aralık 2023'e ait verileri açıkladı.

Buna göre, toptan eşya stokları, geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artışla 897,2 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerine paralel yükseliş kaydeden toptan eşya stokları kasım ayında ise yüzde 0,4 azalmıştı.