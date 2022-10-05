AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere - Son Dakika
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AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere

05.10.2022 11:14

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren 8. yaptırım paketinde anlaşma sağlamak üzere olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, üye ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat getirilmesini de içeren 8. yaptırım paketinde anlaşma sağlamak üzere olduklarını bildirdi.

Borrell, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun " Rusya'nın Ukrayna'daki Savaşı Tırmandırması" başlıklı oturumunda konuştu.

AB ülkelerinin Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda uzlaşmak üzere olduklarını bildiren Borrell, "Genel Kurul sona ermeden önce Konsey içinde bir anlaşmaya varacağımıza ve Komisyon tarafından öne sürülen ortak (yaptırım) tekliflerinin kabul edileceğine inanıyorum." dedi.

"Savaş, Batı dünyası tükendiği için bitmeyecek"

Josep Borrell, Ukrayna ile ilgili politikanın net ve bu ülkeyi AB'ye katma hedefinin arkasında açık bir amaç olduğunu belirterek, "Artık Rusya'ya bu kadar bağımlı olmayacağız." ifadesini kullandı.

"Bu savaşın sona erme nedeni, Batı dünyasının tükenmesi olmayacak. Putin'in umduğu bu" diyen Borrell, Ukrayna'ya verilen desteğin "cömertlik, yardımseverlik" meselesi olmadığını vurguladı.

Borrell, "Ukrayna'ya desteğimiz sürmeli. Çünkü bu ülkenin kaderi, bizimkiyle yakından bağlı. Orada olacaklar bizim de geleceğimizi belirliyor." diye konuştu.

AB'nin Ukrayna meselesi ile ilgili "askeri destek", "Rusya'ya karşı yaptırımlar" ve "diplomasi" olmak üzere üç temel politika aracı olduğunu ifade eden Borrell, "Her üç alanda da çabalarımızı yeniden ikiye katlamaya devam etmeliyiz." dedi.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti.

AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecek.

Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaşmak üzere - Son Dakika

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