AB'de ticari araç satışları ağustosta geriledi - Son Dakika
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AB'de ticari araç satışları ağustosta geriledi

23.09.2022 10:44
AB'de ticari araç satışları ağustosta geriledi

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Avrupa Birliği (AB) ticari araç pazarında toplam satışlar ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin 2022 yılı ağustos ayına ilişkin yeni ticari vasıta tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni ticari araç tescilleri, ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 azalarak 110 bin 261 seviyesine indi.

AB ülkeleri arasında ağustosta ticari araç satışları, geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 8,9 ve Fransa'da yüzde 13,7 geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında ağustosta en fazla yeni ticari araç Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 24 bin 697, Fransa'da 21 bin 363, İspanya'da 10 bin 457 ve İtalya'da 9 bin 693 ticari vasıta tescil edildi.

AB'de yeni ticari araç tescilleri, Ocak-Ağustos 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 düşerek 1 milyon 51 bin 57 oldu.

AB'de toplam ticari araç satışları, geçen yılın temmuz ayından bu yana gerilemeye devam ederek, düşüşünü üst üste 14. aya taşıdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi AB'de ticari araç satışları ağustosta geriledi - Son Dakika

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