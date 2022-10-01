Meslek liseli öğrenciler Avrupa'daki MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak - Son Dakika
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Meslek liseli öğrenciler Avrupa'daki MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak

01.10.2022 14:16
Meslek liseli öğrenciler Avrupa'daki MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak

Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Akreditasyonu çerçevesinde düzenlenen mesleki staj hareketliliği kapsamında Avusturya ve Belçika'daki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak 42 öğrenci, İstanbul Havalimanı'ndan staj yapacakları şehirlere yolcu edildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Akreditasyonu çerçevesinde düzenlenen mesleki staj hareketliliği kapsamında Avusturya ve Belçika'daki Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak 42 öğrenci, İstanbul Havalimanı'ndan staj yapacakları şehirlere yolcu edildi.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği için Erasmus+ Akreditasyonu alan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), mesleki staj hareketliliğinin ilkini gerçekleştiriyor.

Proje kapsamında, Kartal Atalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yüzbaşı Yusuf Kenan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nde eğitim gören, motorlu araçlar, bilişim teknolojileri, elektrik-elektronik bölümlerinden toplam 42 öğrenci, Avusturya'nın Viyana ve Belçika'nın Brüksel şehrinde belirlenen MÜSİAD üyesi firmalarda 1-30 Ekim tarihleri arasında staj hareketliliği ve yerinde uygulama eğitimlerine katılacak.

Mesleki staj hareketliliği için İstanbul Havalimanı'ndan yolcu edilen grup, İGA'nın destekleri ile İGA Pass hızlı geçiş ve check-in imkanlarından faydalanırken, gençlere özel "İGA Youth Lounge" da misafir edildi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türkiye Ulusal Ajansı'nın desteklediği Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği programıyla mesleki eğitim öğrencilerinin yurt dışında staj hareketliliğine katılmaları, yerinde uygulama eğitimleri ile yeni deneyimler kazanmaları hedefleniyor.

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Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Avrupa Birliği, Belçika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meslek liseli öğrenciler Avrupa'daki MÜSİAD üyesi firmalarda staj yapacak - Son Dakika

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