Avrupa Birliği\'nden coğrafi işaret alan Bingöl Balı\'nın ilk dolumu gerçekleşti

Migros'un Bingöl Valiliği ile sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için el ele verdiği Bingöl Balı için ilk resmi dolum süreci gerçekleştirildi. Bingöl'ün eşsiz doğasında üretilen ve Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak uluslararası düzeyde koruma altına giren Bingöl Balı, Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında satılmaya başlayacak.

Ünlü Bingöl Balı'nın sürdürülebilir üretimi ve markalaşması için Bingöl Valiliği'nin himayesinde Migros ile başlatılan ortak çalışmada yeni bir aşamaya gelindi. Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazanan Bingöl Balı'nın resmi dolum süreci gerçekleştirildi. Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Dolum Tesisi'nde gerçekleştirilen dolum törenine; Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, proje koordinatörü ZZEF Grup ve GürAta Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ve Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu ile bölgenin önemli kamu ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Yerel üreticiye katma değer, tüketiciye güvenilir ürün

Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bingöl Üniversitesi'nin çalışmalarıyla tescillenen Bingöl Balı, Migros'un sürdürülebilir üretim ilkeleri doğrultusunda denetim süreçlerini tamamlayarak kalite güvencesini sağladı. Migros, yerel bal üreticilerinin gelişimine katkıda bulunarak ve alım desteği sağlayarak Bingöl Balı'nın AB coğrafi işaretli üretimini güvence altına aldı. Migros, bal dolum tesisindeki iyileştirme önerileri ve ürün güvenliği denetimleri sonrasında üretime onay verdi. Her parti balın analiz süreçleri sürdürülebilir hale getirilirken, etiketlerin mevzuata uygunluğu sağlanarak tüketicilere güvenilir bir ürün sunulmasına katkıda bulunuldu. Dolumuna başlanan Bingöl Balı doğallığı korunarak uluslararası standartlarda üretilip Türkiye'nin dört bir yanındaki Migros mağazalarında tüketicilerle buluşacak.

Bingöl Valisi Usta: "Bingöl balı ülkemizin bir değeridir"

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bingöl Balı, sadece ilimizin değil, ülkemizin de kıymetli bir değeridir. 2024 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 179 bin kovan ve 1.179 arıcılık işletmemiz bulunmaktadır. 2024 yılında 1.179 arıcımızdan 1.177'si arılı kovan desteklemelerimizden faydalandı. İlimizdeki toplam bal üretimi 1 milyon 445 bin kg'a ulaştı. Bingöl Balı, ulusal ve uluslararası bal yarışmalarında platinum ve altın madalyalar kazanarak kalitesini kanıtladı. Şimdiye kadar katıldığı yarışmalarda 17 farklı ödül kazanan Bingöl Balı, 2022 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yerel coğrafi işaret tescili aldı. 2024 yılında ise Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve AB tarafından onaylanan ilk Türk balı unvanını kazandı. Bu değerli ürünümüzün, modern dolum tesisinde işlenerek daha geniş kitlelere ulaşması, Bingöllü üreticilerimize ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacaktır. Yerel üretimi destekleyen bu projenin gerçekleşmesine katkıda bulunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver ise şunları söyledi: "Migros olarak, alım yaptığımız çiftçi, üretici ve tedarikçilerimiz dahil 23 bin 500 iş ortağımız, çalışanlarımız ve milyonlarca müşterimiz ile çok geniş bir ekosisteme sahibiz. Türkiye'nin üreten gücünün en büyük destekçisiyiz. Ülkemizin dört bir yanındaki kooperatifler ve üretici birliklerine ulaşıyor, verdiğimiz eğitimler ve alım desteği ile kaliteli ve güvenli üretim süreçlerini garanti altına alıyoruz. Ürünlerini mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Bu projemiz ile ulusal ve uluslararası coğrafi işaretini alan eşsiz Bingöl Balı'nın üreticilerini, tescil gereklilikleri ve Migros kalite standartları kapsamında üretmeleri için destekledik. Yerel arıcılar, gelişerek profesyonel yerel üretici modeline ulaştı. Bu sayede üreticiler emeğinin karşılığını güvenle alırken, üretimin kalite değeri de sürdürülebilir hale geldi. Valiliğimizin himayesinde gerçekleşen projemize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, AB işaretli ilk balımız Bingöl Bal'ını tüm Türkiye'ye ulaştıracak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kamu ve özel sektör iş birlikleri ile Türkiye'nin dört bir yanında yerel üreticileri ve üretimi destekleyen bu projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı Alp Önder Özpamukçu, "Gıda perakendecileri Derneği olarak, kamunun, yerel yönetimlerin, üreticilerin, birliklerin ve kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları üretim modellerine destek veriyoruz. Ülkemizin dört bir yanındaki küçük üreticilerimize ulaşarak bu yapıların kurulmasına aracılık ediyoruz. Üretimlerinin doğrudan organize perakende üyelerimiz aracılığı ile tüketicilerimize ulaşmasını sağlıyoruz. Böylece uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıda tedarikini güvence altına alıyoruz. Bingöl balı projesi de bu kapsamda örnek çalışmalardan biridir. GPD olarak, bu tarz projelerin yaygınlaştırılması için elimizden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Zzef ve Gürata Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Gürkan ise "Türkiye çapında yerel üreticileri buluyor, resmi kurumlarla ve perakendecilerle bir araya getirerek yerel ürünlerin ulusal pazarda hak ettiği değeri görmesine ve üretimin devamlılığına fırsat oluşturuyoruz. Bingöl balı için de Valiliğimizin himayesinde kamu ve özel sektör temsilcileri ile kol kola verdik. Bingöl Balı projemizde Migros, alım garantisi yanında, kalite, ambalajlama, pazarlama süreçlerinde yerel üreticiye önemli bir yol gösterici oldu. Bu çalışmanın marka oluşturma anlamında başarılı bir örnek olacağına inanıyoruz" dedi. - İSTANBUL