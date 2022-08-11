Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika
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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

11.08.2022 19:58
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve küresel para politika adımlarına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve küresel para politika adımlarına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 440,16 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.544,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 22.858,18 puana yükseldi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 7.565,91 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,23 gerileyerek 13.694,51 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,32'lik yükselişle 1,033 seviyelerinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika
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