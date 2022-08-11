Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.544,67 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 22.858,18 puana yükseldi.

Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı - Son Dakika

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