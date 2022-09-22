Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

22.09.2022 10:20
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararı sonrası güne satıcılı başladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım kararı sonrası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,42 azalarak 401,3 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,73 değer kaybederek 12.546 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1 düşüşle 7.164 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,56 azalışla 5.937 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 değer kaybıyla 7.770 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,52 gerileyerek 21.701 puanda bulunuyor.

Dün Fed'in faiz artırım kararından sonra günü yüzde 1,3 azalışla 0,9840'tan tamamlayan avro/dolar paritesi, bugün 0,9810 ile Ekim 2002'den bu yana gördüğü en düşük seviyeyi test etti.

Analistler, dün Fed'in arka arkaya 3. kez 75 baz puanlık faiz artırımına giderek, politika faizini 2008'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,00-3,25 bandına çıkarması ve agresif adımların gelecek dönemde de devam edeceği sinyali vermesinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Avrupa'da, enerji krizine yönelik alınan tedbirler ve Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında artan jeopolitik risklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün yatırımcıların İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) toplantısından çıkacak kararlara odaklandığını kaydetti.

Analistler, BoE'nin politika faizini 50 baz puanlık artırımla yüzde 2,25'e yükseltmesinin beklendiğini, 75 baz puanlık artırım ihtimalinin de göz ardı edilmediğini ifade ederek, veri gündeminde ise ABD'de ikinci çeyrek cari işlemler dengesi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını bildirdi.

YORUMLAR
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Fed sonrası satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de Fed sonrası satıcılı seyreden küresel piyasalarda gözler bugün BoE'de Fed faiz oranını üçüncü kez 75 baz puan artırdı: (2) Fed faiz oranını üçüncü kez 75 baz puan artırdı: (2)
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle açıldı - Son Dakika
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