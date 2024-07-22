Avrupa Borsaları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Sonrası Yükseldi

Ekonomi

Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,93 artışla 514,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 8.198,78, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,29 değer kazanarak 18.407,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 yükselerek 7.622,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 artışla 34.615,05 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,088 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

İrlanda merkezli hava yolu firması Ryanair'in hisseleri, şirketin vergi sonrası karının ikinci çeyrekte sert biçimde düştüğü açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 17 geriledi.