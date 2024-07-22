Avrupa Borsaları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Sonrası Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Sonrası Yükseldi

Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ya oranı yükselirken, AB Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini uzattı. Ryanair'in hisseleri ise vergi sonrası karının düşmesiyle geriledi.

22.07.2024 19:41
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Avrupa borsaları, ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,93 artışla 514,79 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 artarak 8.198,78, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,29 değer kazanarak 18.407,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,16 yükselerek 7.622,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 artışla 34.615,05 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,06 değer kazanarak 1,088 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, ABD'deki başkanlık seçimlerine ilişkin gelişmelere odaklandı.

ABD Başkanı Biden, dün yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 88,7 seviyesine ulaştı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

İrlanda merkezli hava yolu firması Ryanair'in hisseleri, şirketin vergi sonrası karının ikinci çeyrekte sert biçimde düştüğü açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 17 geriledi.

Kaynak: AA

Joe Biden, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Biden'ın Adaylıktan Çekilmesi Sonrası Yükseldi - Son Dakika

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