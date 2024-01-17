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Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın üzerinde seyrediyor. ECB Başkanı Christine Lagarde, piyasaların aşırı iyimserliğinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtti.

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı
17.01.2024 - 11:42,
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Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,9 azalışla 469 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 16.498 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 7.498 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 30.103 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1 azalışla 9.978 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,2 kayıpla 7.313 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1,0880'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, bugünkü açıklamalarında piyasaların aşırı iyimserliğinin ECB'nin enflasyonla mücadelesini zora soktuğunu belirtti. Enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru giden yolda olduklarını ancak henüz zaferden bahsedemeyeceklerini ifade eden Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında zirve noktaya ulaştığını aktardı.

Lagarde, "Faizi bu yaz indirebiliriz" dedi.

Analistler, Lagarde'ın açıklamalarıyla birlikte bugün Avro Bölgesi'nde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin bankanın gelecek dönem para politikalarına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini kaydederek, verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

ECB yetkililerinin de sözle yönlendirmeleri devam ederken, dün ECB üyesi Francois Villeroy de Galhau, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), ECB'nin bu yıl faiz indirimine ne zaman başlayacağını söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de aralık ayına ilişkin TÜFE aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Analistler, İngiltere'de beklentilerin üzerinde gelen verilerin özellikle çekirdek ve hizmet enflasyonu hesaba katıldığını enflasyonla mücadelenin daha bitmediğini gösterdiğini belirtti.

Lagarde'ın açıklamaları sonrasında para piyasalarında ECB'nin nisanda kesin gözüyle bakılan faiz indirim ihtimali yüzde 89'a gerilerken, BoE'nin enflasyon verisinin ardından faiz indirimine haziranda başlayabileceği fiyatlanmaya başladı. Enflasyon verisi öncesinde BoE'nin faiz indirimlerine mayısta başlayabileceği öngörülürken, şu sıralarda BoE'nin sene içinde en fazla 4 faiz indirimi yapabileceği fiyatlanmaya başladı.

Kaynak: AA
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