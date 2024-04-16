Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 499 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 17.777 puan seviyesinde işlem görüyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,3 azalışla 7.860 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 33.399 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,4'lük düşüşle 7.931 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,4 azalışla 10.534 puanda bulunuyor.
Öte yandan düşüş eğilimini 5. gününe taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,0620 seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.
Yarın Avrupa'da bölge genelinde açıklanacak enflasyon verilerinin merkez bankalarının gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına ilişkin daha fazla sinyal verebileceğini aktaran analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini dile getirdi.
ECB Baş Ekonomisti Philip Lane, uygun sıkılaşma seviyesiyle süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Belirli bir faiz patikasına önceden taahhütte bulunmuyoruz." dedi.
Bugün açıklanan şubat ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerine göre İngiltere'de işsizlik yıllık bazda yüzde 0,3 artışla yüzde 4,2'ye yükseldi.
Analistler, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları'ndan gelecek haber akışının yanı sıra ABD'de sanayi üretimi, konut başlangıçları ve inşaat izinler, Avro Bölgesinde ve Almanya'da ZEW ekonomik güven endeksi ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini dile getirdi.
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Tesla'nın yeni ev enerji depolama sistemi Powerwall 3, önemli yeniliklerle birlikte geliyor. 11,5 KW gücünde sürekli bir güç çıkışına sahip olan cihaz, önceki modellere göre %130 daha fazla enerji sağlıyor. Ayrıca güneş panelleriyle tam entegre çalışabiliyor. Powerwall 3'ün fiyatı 9300 dolar olarak belirlenirken, invertersiz modelin daha uygun fiyatlı olacağı söyleniyor. Yeni nesil lityum demir fosfat pillere sahip olan cihaz, uzun bir kullanım ömrü sunuyor.
Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Eskişehir'de yaşanan kuraklık tehlikesine dikkat çekerek, 2024 senesinin Türkiye'deki İç Anadolu Bölgesi'ndeki üreticiler için çok sıkıntılı olacağını belirtti. Çelikoğlu, yetersiz yağışlar nedeniyle üreticilerin tedirgin olduğunu ve bu durumun tüketiciye de fiyat anlamında sıkıntı yaratacağını ifade etti.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, göreve başladığı ilk gün maaş ödemesinde zorlandıklarını ve kredi çekerek maaş ödemesi yaptıklarını açıkladı. Belediyenin toplam borcu ise 17 milyar 80 milyon 45 bin 700 TL olarak belirlendi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısında, 0.4 metreküplük su ve atık su bedellerinde yüzde 25 indirim yapılması önergesi, değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe komisyonu ile Esnaf Komisyonuna sevk edildi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şubesi, emekli maaşlarının yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattı. En düşük emekli maaşının 35 bin lira olmasını ve yoksulluk sınırına çıkarılmasını talep eden sendika, imzaları TBMM'ye gönderecek.
Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) yapımı devam eden tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu. Balcı, fabrikalar hakkında bilgi alarak istihdam konusunda önemli adımlar atıldığını ve hedeflerinin tekstilde 50 bin istihdam sağlamak olduğunu belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.
Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.
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