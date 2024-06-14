Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları güne düşüşle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 18.237 puan seviyesinde işlem görüyor. İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.162 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 33.318 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 değer kaybıyla 11.029 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.638 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0710 seviyesinde bulunuyor. Analistler, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın Fed'in şahin duruşunu koruması ve Avrupa'da seçim belirsizliklerinin etkisiyle satış ağırlıklı seyrin sürdüğünü belirtti. Bugün, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiği ve ECB'nin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürdüğü ifade edildi. Ayrıca, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceği bildirildi.

14.06.2024 10:39
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Avrupa borsaları güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 516 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 18.237 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 8.162 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 azalışla 33.318 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,3 değer kaybıyla 11.029 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 7.638 puanda bulunuyor.

Öte yandan, dün yüzde 0,7 azalışla günü 1,0740 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0710 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyonun yavaşlamasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin duruşunu korumasıyla risk algısının güçlü kaldığını ifade ederek, Avrupa borsalarında da seçim belirsizliklerinin etkisinin devam etmesiyle satış ağırlıklı seyrin sürdüğünü söyledi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, ECB'nin Fed'den önce faiz indirimine başlamasına karşın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin sürdüğünü dile getirdi.

Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinde konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, ECB üyesi Madis Muller dün yaptığı açıklamalarda, enflasyonun geçici olarak yeniden yükselme ihtimalinin olduğunu ifade ederek, ücret artışlarının hala güçlü seviyede olduğunu vurguladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Christine Lagarde, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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