Avrupa Borsaları Düşüşle Başladı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftaya düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 521,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 18.686 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 8.196 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 34.392 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,9 azalışla 7.657 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 gerilemeyle 11.199 puanda bulunuyor.

Cuma günü yüzde 0,3 artışla günü 1,0908'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1,0890 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, hafta sonu ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminde bulunulmasının ardından yeni haftaya karışık bir seyirle başladı.

Bu gelişmenin ardından piyasalarda Trump'ın yeniden başkan seçilme olasılığı fiyatlanıyor.

Analistler, bu hafta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararının piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimine başlayacağı beklentilerinin gücünü koruduğunu, yatırımcıların Powell'ın açıklamalarından bankanın bundan sonraki politikalarına dair daha fazla ipucu arayacağını söyledi.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de New York Fed sanayi endeksinin öne çıktığını dile getirdi.