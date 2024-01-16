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Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,24 değer kaybıyla 473,06 puana geriledi. Merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik belirsizlikler sürüyor. ECB üyesi Villeroy de Galhau, faiz indirimine ne zaman başlayacaklarını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Almanya'da TÜFE yüzde 5,9 artış gösterdi. Almanya'da yatırımcı güveni ise faiz indirimi beklentileriyle arttı.

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı
16.01.2024 - 21:03,  Güncelleme: 21:03
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Avrupa borsaları günü, İtalya hariç düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 değer kaybıyla 473,06 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 düşüşle 7.398 puandan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,30 azalarak 16.571,68 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 7.558,34 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,30 yükselerek 30.337,62 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.38 itibarıyla yüzde 0,70 gerileyerek 1,087 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının atacağı adımlara yönelik belirsizlikler sürüyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Francois Villeroy de Galhau, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), ECB'nin bu yıl faiz indirimine ne zaman başlayacağını söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Kararların belli bir takvime göre değil verilere göre şekillendiğini dile getiren Villeroy de Galhau, "Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz erken, işimiz bitmedi. Ancak faiz artışlarıyla sağlanan sıkılaşma şimdiye kadar başarılı oldu. Hatta geçen yılki beklentimizden daha başarılı." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2023'te yıllık bazda yüzde 5,9 artış gösterdi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi'nin (ZEW) açıkladığı ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocak ayı sonuçlarına göre, Almanya'da yatırımcı güveni, ülkede ve Avro Bölgesi'nde enflasyonun hızlanmasına karşın Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin etkisiyle 2,4 puan artarak 15,2 puan seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise ZEW Ekonomik Güven Endeksi ocakta 0,3 puan düşüşle 22,7 puana indi, cari durum endeksi 3,4 puan yükselişle 59,3 seviyesine ulaştı.

Ayrıca, İngiltere'de işsizlik Eylül-Kasım 2023 döneminde önceki üç aylık döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 4,2 olarak belirlendi.

Kaynak: AA
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