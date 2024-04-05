Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 7.911,16 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,14 düşüşle 18.175,04 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 azalışla 8.061,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 değer kaybederek 34.010,88 puana düştü. Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla 1,084 seviyelerinde işlem gördü. ABD'de açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı geriledi. Almanya'da ise şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verileri açıklandı.

05.04.2024 20:43  Güncelleme: 20:46
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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 yükselişle 506,55 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 değer kaybıyla 7.911,16 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi 1,14 düşüşle 18.175,04 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 azalışla 8.061,31 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,29 değer kaybederek 34.010,88 puana düştü.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.31 itibarıyla 1,084 seviyelerinde işlem gördü.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, bankanın beklenenden daha az faiz indirimi yapabileceğine ilişkin sözle yönlendirmelerinin ardından başlayan negatif seyir sürerken, ABD'de bugün açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam, martta 303 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,9'dan yüzde 3,8'e geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), şubat ayına ilişkin fabrika siparişleri geçici verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede üretilen ürünlere yönelik siparişler şubatta yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 10,6 azaldı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 0,8 artış olacağı yönündeydi.

Destatis, daha önce öncü verilerle yüzde 11,3 düşüş olarak açıkladığı ocak ayı fabrika siparişleri verisini, nihai verilerle yüzde 11,4 düşüş olarak revize etti. Ülkede Aralık 2023'te fabrika siparişlerinde yüzde 12 artış görülmüştü.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Almanya, Fransa, İtalya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı - Son Dakika

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