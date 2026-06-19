Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı

19.06.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları haftayı düşüşle tamamlarken, İtalya endeksi yükseldi. Piyasalarda belirsizlik hakim.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,24 değer kaybederek 635,61 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 gerileyerek 8.421,14 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16 değer kaybıyla 24.985,82 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 azalarak 10.363,27 puana düştü.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,31 artarak 52.848,93 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 1,146 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa piyasaları, İsviçre'de yapılması planlanan ABD-İran görüşmelerinin iptal edilmesini olumsuz karşıladı.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede, Çin ile artan ticari dengesizlikler ve stratejik bağımlılıklara karşı Birliğin ekonomik savunma araçlarını güçlendirmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varırken; AB Komisyonu'na şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirmesini hızlandıracak ve riskleri azaltacak yeni bir "çeşitlendirme aracı" üzerinde çalışma talimatı verdi.

Bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da mayıs ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,2 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, İtalya, Hakim, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Beşiktaş’ta ayrılık Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor Beşiktaş'ta ayrılık! Salih Uçan yıldızlaştığı yere geri dönüyor
Volkan Demirel’den ’’Fenerbahçe’yi reddetti’’ iddialarına yanıt Volkan Demirel'den ''Fenerbahçe'yi reddetti'' iddialarına yanıt
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu’dan ilk açıklama Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Kenan Doğulu'dan ilk açıklama
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Söyledikleri çok acımasız Thierry Henry, Cristiano Ronaldo’yu topa tuttu Söyledikleri çok acımasız! Thierry Henry, Cristiano Ronaldo'yu topa tuttu

20:23
Erzurumspor’dan Dünya Kupası’na damga vuran Reyna için hamle
Erzurumspor'dan Dünya Kupası'na damga vuran Reyna için hamle
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı
20:14
Galatasaray ’evet’ demesini bekliyor
Galatasaray 'evet' demesini bekliyor!
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
17:57
Trump: Venezuela ABD’nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 20:32:55. #7.13#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşle Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.