Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Petrol ve doğal gaz şirketlerinin hisseleri yüzde 1,28 değer kaybetti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

Piyasa beklentileri TÜFE'nin bu dönemde ekim ayında olduğu gibi değişim göstermemesi yönündeydi.

Ülkede TÜFE, kasımda yıllık bazda ise yüzde 3,1'lik artış kaydetti.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve 5 ayın en düşük seviyesini kaydeden yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,2 olmuştu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve ABD Merkez Bankasının (Fed) hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi.

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen CEO Konseyi Zirvesi'nde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de enflasyonun "kesinlikle anlamlı bir şekilde" düştüğünü belirten Yellen, mevcut seyirde enflasyonun kademeli olarak Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşmemesi için hiçbir neden göremediğini ifade etti.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faizlerde indirime gitme ihtimalinin yüzde 50'nin altında olduğunu belirtti.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1'lik ve gelecek yıl için de yüzde 4'lük düşüş beklendiğini bildirdi.

VDMA, makine mühendisliği sektöründeki gelişmelere ilişkin ocak-ekim dönemi verilerini ve gelecek yıla ilişkin beklentilerini Frankfurt'ta düzenlediği basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıda verilen bilgiye göre, sektörde genel siparişler yılın ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 azaldı.

Dernek, Almanya'nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1'lik ve gelecek yıl için de 4'lük düşüş bekliyor. VDMA, daha önce bu yıl için yüzde 2 küçülme öngörmüştü.

Almanya'da yatırımcı güveni, bütçe krizine rağmen Avrupa Merkez Bankasından (ECB) orta vadede faiz oranlarını düşürmesini bekleyenlerin artmasıyla aralıkta beklentilerin üzerinde yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin aralık ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, aralıkta önceki aya kıyasla 3 puan arttı. Kasımda 9,8 puan olan endeks, bu ay 12,8 puan seviyesine yükseldi. Endeksin art arda beşinci ayda artması ve Mart 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıkması dikkati çekti.

Piyasa beklentisi, endeksin aralıkta 8,8 puana düşmesi yönündeydi.

İngiltere'de ise işsizlik ağustos-ekim döneminde yüzde 4,2 ile değişkenlik göstermedi.

Söz konusu dönemde çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarında yıllık bazdaki artış yüzde 7,3 oldu.

İkramiyeler dahil olan maaşlardaki artış ise aynı dönemde yüzde 7,2 olarak ölçüldü.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1983 dolardan işlem gördü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 değer kaybederek 472,63 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,02 düşerek 16.791,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 değer kaybederek 7.543,55 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,28 gerileyerek 30.342,15 puana indi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.542,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.11 itibarıyla yüzde 0,21 yükselerek 1,078'e geriledi.