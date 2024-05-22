Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününde düşüş yaşadı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederek 521,18 puana geriledi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'da ise endekslerde düşüş görüldü. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,11 düşüşle 1,084 seviyesinde bulunuyor. İngiltere'de TÜFE verileri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. AB pazarında ise yeni otomobil satışları yüzde 13,7 arttı.

22.05.2024 19:39
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Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,34 değer kaybederek 521,18 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 8.370,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 düşerek 18.680,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 8.092,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 34.460,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,084 seviyesinde bulunuyor.???????

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 913 bin 995 adede ulaştı.

Kaynak: AA

Almanya, İtalya, Fransa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı - Son Dakika

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