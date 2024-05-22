Avrupa Borsaları Düşüşle Tamamlandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,34 değer kaybederek 521,18 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 azalarak 8.370,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25 düşerek 18.680,2, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 değer kaybıyla 8.092,11 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,41 gerileyerek 34.460,52 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.28 itibarıyla yüzde 0,11'lik düşüşle 1,084 seviyesinde bulunuyor.???????

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,3 artışla öngörüleri aştı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 artarak 913 bin 995 adede ulaştı.