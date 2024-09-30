Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Düşüşte

Otomotiv hisselerindeki düşüşle Avrupa borsaları haftaya zayıf başladı, enflasyon verileri dikkat çekti.

30.09.2024 21:17
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Avrupa borsaları, otomotiv şirketlerinin hisselerindeki yüzde 4 düşüşün etkisiyle haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,98 değer kaybıyla 522,89 puana geriledi.

Otomotiv üreticileri Volkswagen'in, Stellantis'in ve Aston Martin'in bu yıl için kar tahminlerini düşürmesi ve sektörden gelen kötü haberler, Almanya'da ve Avrupa genelinde son dönemde toparlanan otomobil sektörüne darbe vurdu.

Teknoloji şirketlerinin hisseleri yaklaşık yüzde 1,6 gerilerken, otomotiv şirketlerinin hisseleri yüzde 4,4 değer kaybetti.

Bir önceki haftaya hakim olan faiz indirimi beklentileri ve Çin'den gelen son ekonomik sinyaller yatırımcıların kar satışlarını engelleyemedi.

Stoxx Europe 600'nın Eylül ayını yüzde 0,33 düşüşle tamamlaması dikkati çekti.

Bugün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,01 düşüşle 8.236,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2 gerileyerek 7.635,75 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 değer kaybıyla 19.324,93 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,73 azalışla 34.125,26 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.35 itibarıyla yüzde 0,14 düşerek 1,115 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon yüzde 2 hedefin altında

Verilerde, Almanya'da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1,6'ya inerek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin çok altına düştü.

Almanya'da ağustosta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 1,6'ya geriledi.

Böylece, ülkede yıllık enflasyon Ocak 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'dan gelen veriler Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ekim ayı ortasındaki bir sonraki faiz kararı toplantısında Avro Bölgesi'nde faiz oranlarını bir kez düşüreceğine işaret etmesi dikkati çekti. ECB, orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefliyor.

ECB'nin gevşeme sürecinin hızı ve büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını korurken, bölgede enflasyonist baskıların azalmasının ve ekonomik aktivitedeki durgunluk sinyallerinin bankanın güvercin tavrını artırabileceği tahmin ediliyor.

İngiltere'de ortalama konut fiyatları eylülde yıllık bazda son iki yılın en hızlı yükselişini kaydetti.

Konut finansman kuruluşu Nationwide verilerine göre, eylülde konut fiyatları yıllık bazda 3,2 arttı.

İngiltere ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,5 büyüdü.

Şirket hisselerinde, Volkswagen Grubu, iki buçuk ay sonra kar tahminlerini tekrar düşürürken, şirketin borsadaki payları satış baskısına maruz kaldı.

Şirketin hisseleri bugün yüzde 2 değer kaybetti. Bu yıl ise hisseler yüzde 15 değer kaybederken, 2021'de 129 milyar avro olan Volkswagen'in piyasa değeri ise 52 milyar avroya geriledi

Volkswagen, bu yıl için daha önce yüzde 6,5-7 olan kar marjının yüzde 5,6'ya düşmesini (yaklaşık 18 milyar avro) bekliyor.

Alman üretici, daha önce 2023'teki 9,24 milyon araçlık seviyesinden yüzde 3'e varan bir artış öngördüğü 2024 yılı küresel teslimat görünümünü de yaklaşık 9 milyon araca indirdi.

Otomobil üreticisi Stellantis'de önemli Kuzey Amerika pazarında devam eden sorunlar ve sektördeki zayıf durum nedeniyle bu yıl için kar beklentilerini düşürdü.

İngiltere merkezli spor otomobil üreticisi Aston Martin'in hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini düşürmesinin ardından yaklaşık yüzde 25 değer kaybetti. İngiliz şirket, yıllık hedeflerin düşürülmesinden tedarik zincirindeki aksaklıkları ve Çin'deki zayıf talebi sorumlu tuttu.

Avrupa'da banka birleşmesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında, "Son gelişmeler enflasyonun zamanında hedefe döneceğine olan güvenimizi güçlendiriyor. Bunu ekim ayındaki para politikası toplantımızda hesaba katacağız." İfadelerini kullandı.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacaklarını vurgulayan Lagarde, "Önceden belirli bir faiz oranı patikası taahhüdünde bulunmuyoruz." diye konuştu.

Lagarde, banka birleşmesinin risklerine dikkati çekerek, "Ancak elbette tüm bunları tartmak ve mantıklı olup olmadığına karar vermek özel sektörde bu tür girişimleri yürütenlere bağlıdır" dedi.

ECB Başkanı Lagarde, yorumlarının belirli anlaşmalara müdahale olarak anlaşılmaması gerektiğini de vurguladı.

İtalyan Unicredit'in Alman Commerzbank'ı satın alma planı içinde ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa'da daha büyük ve daha güçlü bankalar için çağrıda bulunarak, daha büyük bankaların Avrupa'nın çıkarına olduğunu ve sınır ötesi birleşmelerin arzu edilen bir durum olduğunu söyledi.

İtalya'nın ikinci büyük bankası Unicredit, Commerzbank'taki hissesini yüzde 21'e çıkarırken, payını yüzde 29,9'a yükseltmek için başvuruda bulunmuştu. .

Alman hükümet, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, başarılı şekilde istikrara kavuşturulan Commerzbank'taki hisselerini azaltmayı planladığını bildirmişti. Alman devletinin bankadaki yüzde 4,49'luk hissesine Unicredit satın almıştı. Bankada Alman devletinin yüzde 12'lik hissesi bulunuyor Alman devleti Commerzbank'taki hisselerini azaltmayı planını da askıya aldı.

Commerzbank, çalışanları, Alman sendikalar ve Alman hükümeti İtalyanların bankayı devralmasına şüpheyle yaklaşırken, Unicredit'in Commerzbank'ı devralması veya hisse artırımının ECB tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Borsa, Emlak, Son Dakika

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