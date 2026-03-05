Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa Borsaları Düşüşte

05.03.2026 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim, Avrupa borsalarında değer kaybına yol açtı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimle haftanın dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,29 değer kaybıyla 604,83 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,45 azalarak 10.413,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 gerileyerek 44.608,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 düşerek 8.045,8 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,61 değer kaybederek 23.815,75 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.23 itibarıyla yüzde 0,45 düşüşle 1,158 seviyesini buldu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının altıncı gününde pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Yatırımcıların odağında Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı yer aldı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in Almanya'daki Osnabrück fabrikasında askeri araç üretmeyi değerlendirdiği bildirildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Orta Doğu'da yaşanacak uzun süreli bir savaşın Avro Bölgesi ekonomisine zarar vereceği uyarısında bulunarak, "İran'da uzayan savaş enflasyonu yükseltir, büyümeyi yavaşlatır." açıklamasında bulundu.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Avrupa, Finans, Enerji, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu

21:00
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:46
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 22:28:55. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.