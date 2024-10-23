Avrupa Borsaları Düşüşte, Yatırımcılar ABD Tahvillerine Odaaklandı

Ekonomi

Avrupa borsaları, yatırımcıların ABD Hazine getirilerine ve şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına odaklanmasının ardından haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 azalarak 518,81 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,50 azalışla 7.497,48 puana ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 19.383,15 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 kayıpla 8.258,64 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 34.697,23 puana düştü.

ABD hazine tahvilleri yükselişte

Şirket bilançoları açıklanmaya devam ederken, Avrupa borsaları bu haftaya oldukça zayıf bir başlangıç yapmıştı. ABD'de hazine tahvili faizindeki yükseliş ve ülkede başkanlık seçimleri öncesindeki belirsizlik hisseleri baskılamaya devam ediyor.

ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,25'e yaklaşırken, temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerin ardından potansiyel olarak enflasyonist bir etkiye sahip olabilecek yeni borçlanma beklentisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası hedeflerine gölge düşürdüğünü belirterek, artan ABD hazine getirilerinin büyüme yanlısı bir yönetimin iktidara geleceğini ve bütçe açığı harcamaları konusunda bazı korkular olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Kanada Merkez Bankası, politika faiz oranını 50 baz puan düşürerek yüzde 3,75'e çekti. Bu da para politikasını gevşetme yönünde büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Şirket hisseleri özelinde bakıldığında ise Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 1,46 milyar avro kar ettiğini açıkladı. Böylece, Banka, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kar serisinin kesilmesinden sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kar bildirdi. Buna rağmen Deutsche Bank'ın hisseleri, bir Alman mahkemesinin, Bankanın Postbank'ı satın alırken eksik ödeme yaptığını iddia eden hissedarlarla uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta şirket aleyhine karar vermesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

Dolar değer kazanıyor

Avro/dolar paritesi TSİ 19.42 itibarıyla yüzde 0,20 azalarak 1,078 seviyelerinde işlem gördü. Paritenin gün içinde temmuz başından beri en düşük seviyesi olan 1,0761'e gerilemesi dikkati çekti.

Öte yandan, dolar Fed'e ilişkin beklentilerden destek alıyor. Dolar endeksi, gün içinde yüzde 0,5'e varan artışla 104'ün üzerine çıkarak son 11 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de eski başkan Donald Trump'ın başkanlık seçimlerini kazanmasının ekonomiyi canlandıracağı ve Fed üzerindeki baskıyı azaltacağı beklentisi ile gelecek aylarda agresif faiz indirimlerine yönelik beklentilerin azalması, küresel ölçekte dolar talebinin artmasına sebep oluyor.

1973'te oluşturulan dolar endeksi, doların avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılıyor.

Avro, sepetin yüzde 57,6'sını oluştururken, avroyu yüzde 13,6 ile yen izliyor. Sepette sterlin yüzde 11,9, Kanada doları yüzde 9,1, İsveç kronu yüzde 4,2 ve İsviçre frangı yüzde 3,6 ağırlığa sahip bulunuyor.

Doların bu para birimleri karşısında değer kazanması endeksin de yükselişini beraberinde getiriyor. Endeks değerinin düşmesi ise doların küresel ölçekte değer kaybettiğine işaret ediyor.

Bunun yanında, altının ons fiyatı, Orta Doğu'da İsrail'in devam eden saldırılarıyla artan belirsizlik, Ukrayna'da devam eden çatışmalar, ABD'de başkanlık seçimlerini hangi adayın kazanacağına yönelik belirsizlik, ABD gibi ülkelerin artan borçluluğu gibi jeopolitik ve makroekonomik risklerin devam etmesi ve dünya genelinde merkez bankalarının attığı "güvercin" adımlardan destek bularak rekor yenilemeye devam ediyor.