Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

16.08.2022 19:28
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 443,07 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 7.536,06, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,68 değer kazanarak 13.910,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34'lük artışla 6.592,58 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12'lik yükselişle 22.997,83 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 0,07 değer kazanarak 1,017 seviyelerinden işlem gördü.

İngiltere'de işsizlik oranı, haziran ayında yüzde 3,8 ile mevcut seviyesini korudu.

AB, haziranda 34 milyar avro dış ticaret açığı verdi.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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