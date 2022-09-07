Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

07.09.2022 19:36
Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,57 azalarak 412,01 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 değer kaybederek 7.237,83 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 artarak 12.915,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 6.105,92 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 21.489,36 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,44 artarak 0,995 seviyesinde işlem gördü.

Deutsche Bank Üst Yöneticisi (CEO) Christian Sewing, yüksek enerji fiyatları nedeniyle Almanya'da resesyondan kaçınılamayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB), Rus gazına tavan fiyat uygulamanın planlandığını bildirdi.

Avrupa ülkelerinde metal sektöründe faaliyet gösteren 46 şirketin üst düzey yöneticisi, hızla artan elektrik ve gaz fiyatlarına karşı derhal tedbir alınmasını istedi.

Almanya'da sanayi üretimi, malzeme sıkıntısı ve yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle temmuzda yüzde 0,3 azaldı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika
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