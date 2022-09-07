Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,35 artarak 12.915,97 puana, Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselerek 6.105,92 puana ve İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 21.489,36 puana çıktı.

Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı - Son Dakika

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