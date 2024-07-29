Avrupa Borsaları Haftaya Pozitif Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsaları Haftaya Pozitif Başladı

Avrupa borsaları haftaya Fransa hariç pozitif bir seyirle başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yükseliş gösterirken, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'da da endekslerde artış yaşandı. Avro/dolar paritesi ise yatay seyirde bulunuyor. Bu hafta, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ve bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri takip edilecek.

29.07.2024 11:03
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Avrupa borsaları haftaya Fransa hariç pozitif bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 yükselişle 514,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.485 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 8.341 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 primle 33.971 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.510 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,5 yükselişle 11.215 puanda bulunuyor.

Cuma, günü yüzde 0,1 yükselişle 1,0856'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,854 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının para politikası kararları ile yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya pozitif başladığını belirterek, söz konusu seyrin Fransa hariç Avrupa'da da etkili olduğunu bildirdi.

Avrupa'da bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının yanı sıra bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

BoE'nin perşembe günkü toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak sinyallerin gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin ipucu vermesi bekleniyor.

Bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişeler geçen hafta açıklanan verilerin ardından güçlenirken, bu hafta açıklanacak büyüme ve enflasyon verilerinin söz konusu endişeleri ne yönde etkileyeceği takip ediliyor.

Kaynak: AA

Japonya, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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