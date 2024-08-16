Avrupa Borsaları Haftayı Alış Ağırlıklı Tamamladı

Ekonomi

Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 510,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 18.230 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 8.330 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 yükselişle 32.940 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.430 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,2 artışla 10.910 puanda bulunuyor.

Dün, günü yüzde 0,37 azalışla 1,0971'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,0980 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla başlayan pozitif seyrin Avrupa'ya da taşındığını söyledi.

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını ortaya koydu.

Öte yandan, İngiltere ekonomisi nisan-haziran döneminde çeyreklik bazda yüzde 0,6 ile beklentilere paralel büyüme gösterdi.

İngiltere ekonomisi ilk çeyrekteki yüzde 0,7 büyümenin ardından yılın ikinci çeyreğinde de büyüme kaydederken, hizmet sektörü aktivitesi yüzde 0,8 artışla itici güç olarak öne çıktı.

Analistler, bugün Avro bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi.